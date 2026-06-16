Ukrainas droni pārvar piecas Maskavas pretgaisa aizsardzības līnijas, ietriecoties stratēģiskā naftas pārstrādes rūpnīcā
Ukrainas droni 16. jūnija rītā pārvarēja Maskavas apgabala pretgaisa aizsardzības līnijas un uzbruka stratēģiskai naftas pārstrādes rūpnīcai, kas apgādā aptuveni 40% no Maskavas reģiona (Maskavas un Maskavas apgabala) naftas produktu vajadzībām.
16. jūnija rītā Maskavas un Maskavas apgabala iedzīvotāji ziņoja par liela skaita dronu parādīšanos debesīs. Tiešsaistē ir parādījušies videoieraksti ar novērojumiem, kā arī informācija par pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību un ierobežojumiem noteiktās teritorijās. Par to liecina vietējo iedzīvotāju ieraksti un dati no monitorēšanas kanāliem.
Reģiona iedzīvotāji ziņoja, ka dzirdējuši skaļus dronus lidojam tieši virs viņu mājām. Daži avoti ziņoja par dažiem droniem, citi - par desmitiem.
Vēlāk parādījās pirmie ziņojumi par trāpījumu Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcā netālu no Kapotņas. Vietējo iedzīvotāju filmētie un publicētie video materiāli arī ļāva veikt objektīvu novērošanu.
Trieciena zonā bija redzams liels ugunsgrēks. Debesīs pacēlās biezi melni dūmi. Šis ir pirmais trieciens Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai kopš kara sākuma.
Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca ir "Gazprom Neft" stratēģisks uzņēmums un piegādā ievērojamu daļu no galvaspilsētas reģiona degvielas vajadzībām, jo īpaši augsta oktānskaitļa benzīnu un aviācijas petroleju. Pārstrādes rūpnīca pārstrādā līdz 11 miljoniem tonnu naftas gadā un tai ir būtiska loma reģiona energoapgādē. Kapotņas rūpnīca ir viena no desmit lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā un apgādā aptuveni 40% no Maskavas reģiona (Maskavas un Maskavas apgabala) naftas produktu vajadzībām.
Tikmēr Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka cietušo uzbrukumā neesot. Viņš paziņoja, ka kopumā it kā notriekti 60 ukraiņu droni, kas devušies Maskavas virzienā. Cik dronus nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo.
Uzlidojuma dēļ naktī darbu apturējušas visas četras Maskavas lidostas - Šeremetjeva, Domodedova, Vnukova un Žukovska. No rīta tās darbu atsākušas.