Koncertzālē “Latvija” izskanēs starptautiski atzītā pianista Entonija Romanjuka koncerts “On Modes”
Ventspils koncertzālē “Latvija” 26. jūnijā gaidāms īpašs muzikāls notikums – starptautiski atzītais pianists Entonijs Romanjuks ar programmu “On Modes” vedīs klausītājus ceļojumā cauri septiņām skaņkārtām, kur klavieres, elektronika un improvizācija saplūst vienotā skaņu ainavā.
Starptautiski atzītais pianists un komponists Entonijs Romanjuks savā radošajā darbībā apvieno klasisko mūziku, džezu, neoklasiku un elektroniku. Programmā “On Modes” viņš piedāvā bagātīgu, meditatīvu skaņu pieredzi, kur klavieres organiski saplūst ar elektroniku un dzīvu improvizāciju.
Programmas pamatā ir Romanjuka jaunākais albums “On Modes”, kurā viņš atklāj septiņu skaņkārtu daudzveidīgos raksturus, emocijas un tembrālās krāsas. Albuma iedvesmas avots ir Džona Adamsa skaņdarbs “Phrygian Gates” (“Frīģiskie vārti”), kas rosinājis mākslinieku veidot muzikālu ceļojumu cauri dažādām skaņkārtām. Britu klasiskās mūzikas žurnāls “Gramophone” šo interpretāciju raksturojis kā pieredzi, kurā modālā mūzikas valoda pārtop “apbrīnojami skaistā, spožā un brīnumainā skaņu pasaulē”.
Albumā “On Modes” līdzās Romanjuka oriģinālkompozīcijām skan arī Arvo Perta un Ģērģa Ligeti mūzika, kā arī grupas “Radiohead” un Bjorkas darbu interpretācijas, tradicionālās katalāņu un angļu/skotu tautas mūzikas aranžijas un improvizācijas. Ierakstos izmantotas Dāvida Kļaviņa būvētās M450 klavieres no pianista Nilsa Frāma instrumentu kolekcijas.
Savukārt koncertā Ventspilī skanēs koncertzāles “Latvija” unikālās M470i klavieres – 4,7 metrus augsts Dāvida Kļaviņa būvēts instruments ar īpaši bagātīgu un iespaidīgu skanējumu. Apvienojumā ar smalki izmantotiem analogajiem un digitālajiem efektiem programma veido daudzdimensionālu skaņu telpu, robežzonā starp koncertu un skaņu instalāciju.