Ukrainas dronu triecieni izraisa paniku un smagu degvielas krīzi okupētajā Krimā
Krievijas varasiestādes okupētajā Krimā nosaka ierobežojumus benzīna tirdzniecībai, pavēstīja amatpersonas, okupantiem šādi reaģējot uz pieaugošo degvielas deficītu, kas izraisījies Ukrainas dronu triecienu rezultātā.
Daudzās degvielas uzpildes stacijās (DUS) nav benzīna, bet pie tām, kur tas ir, veidojas garas rindas, liecina tīmeklī publicētie vietējo iedzīvotāju video.
Okupantu Krimas vietvaldis Sergejs Aksjonovs pavēstīja, ka no 30. maija autovadītāji drīkst iegādāties ne vairāk kā 20 litrus AI-95 markas benzīna dienā.
Viņš arī mudināja iedzīvotājus "nepirkt benzīnu uz priekšdienām". Okupētā reģiona Degvielas un enerģētikas ministrija savā tīmekļa vietnē sākusi publicēt informāciju par dažādu marku benzīna pieejamību DUS.
Saskaņā ar tās datiem piektdienas vakarā lielākajā daļā no 148 uzskaitītajām uzpildes stacijām nebija pieejams AI-95 markas benzīns.Vairākās tīkla ATAN uzpildes stacijās degviela bija pieejama, bet tikai par taloniem.
Sevastopoles vietvaldis Mihails Razvožajevs piektdienas rītā paziņoja, ka pilsētas DUS pagaidām nav AI-92 un AI-95 benzīna "loģistikas grūtību" dēļ. Pēc viņa teiktā, trūkst arī dīzeļdegvielas. Ierobežojumi degvielas tirdzniecībā noteikti arī okupētajā Zaporižjas apgabala daļā.
Ziņu aģentūra "Reuters" 20. maijā, atsaucoties uz oficiāliem datiem un saviem avotiem, ziņoja, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem