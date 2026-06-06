Okupētajā Krimā strauji iztukšojas veikalu plaukti
Vērienīgā degvielas krīze īslaicīgi okupētajā Krimas pussalā, ko izraisījuši Ukrainas spēku efektīvie triecieni pa Krievijas loģistikas ķēdēm un naftas bāzēm, ir strauji pāraugusi pamatpārtikas preču deficītā.
Vietējo iedzīvotāju saziņas grupās un sociālajos tīklos arvien biežāk lasāmas sūdzības par akūtu pārtikas trūkumu īslaicīgi okupētajā Krimas pussalā.
Deficīts vispirms skāris pirmās nepieciešamības preces – no veikalu plauktiem strauji pazūd cukurs, rīsi, griķi, sāls, milti, eļļa un makaroni.
Loģistikas problēmu un iedzīvotāju paniskās iepirkšanās dēļ atsevišķi tirgotāji jau sākuši ieviest stingrus ierobežojumus, nosakot maksimālo preču daudzumu, ko atļauts iegādāties vienam pircējam.
Kā fiksējis izdevums "The Moscow Times", Sevastopolē vienam pircējam tagad veikalā atļauts iegādāties ne vairāk kā trīs pudeles augu eļļas un trīs pakas makaronu.
Pārtikas krīze ir tiešas sekas reģiona transporta sistēmas paralīzei. Katastrofālo situāciju jau maija beigās faktiski atzina arī tā dēvētais Sevastopoles "gubernators" Mihails Razvožajevs, aizliedzot brīvu degvielas tirdzniecību lielākajos Krimas uzpildes staciju tīklos "TES" un "ATAN".
Sākotnēji autovadītājiem ļāva iegādāties vien 20 litrus degvielas, bet dīzeļdegvielu izsniedza tikai pret taloniem. Drīz pēc tam 92. un 95. markas benzīns nozuda pavisam un tika pasludināts par "īslaicīgi nepieejamu".
Šobrīd, kad degvielas trūkuma un regulāro triecienu dēļ kravas automašīnas vairs nespēj pilnvērtīgi apgādāt pussalu, Krima strauji slīd pretī totālam preču deficītam.