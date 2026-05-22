Panika Krievijas degvielas tirgū: neatkarīgie degvielas uzpildes tīkli degvielas badā
Neatkarīgie degvielas uzpildes staciju (DUS) tīkli, kas Krievijā pārdod aptuveni 40% degvielas, nespēj papildināt savus degvielas krājumus, vēsta tīmekļa izdevums "Novaja gazeta jevropa", atsaucoties uz nozares avotiem.
🛢 «92-й закончился, 95-й закончился». Треть производства бензина в России остановлена из-за дронов ВСУ. Владельцы АЗС ждут худшего кризиса за время войны— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) May 22, 2026
⛽️ После ударов украинских дронов в России полностью или частично остановлены 11 нефтеперерабатывающих заводов. По подсчетам… pic.twitter.com/VSwg6Dz9sh
Tērzētavās, kur sazinās naftas tirgotāji un neatkarīgo DUS tīklu vadītāji, valda panika, norāda izdevums.
"92. nav, 95. nav. Benzīna cisternas stāv pie dispečeru stacijas. Šobrīd ir izsludināta gaisa trauksme. Neiekrauj," izdevums citē tērzētavas ierakstu, dēvējot to par tipisku.
Divu neatkarīgo DUS ķēžu vadītāji - no Maskavas, Maskavas apgabala un Sibīrijas - žurnālistiem pastāstīja, ka maijā viņu uzņēmumi vairs nevarēja iegādāties degvielu.
No 20. maija lielākajos degvielas piegādes centros degviela bija tikai "pēc pasūtījuma".
В Крыму перебои с поставками топлива, на многих автозаправочных станциях нет бензина и дизельного топлива. Российские власти Севастополя ввели ограничения на продажу горючего, объяснив ситуацию логистическими сложностями. Рассказываем, что происходит pic.twitter.com/AnPE7euF9Y— Крым.Реалии (@krymrealii) May 22, 2026
Ne tikai benzīns, bet arī dīzeļdegviela, norādīja laikraksta sarunbiedri.
Deficīta iemesls ir tas, ka lielās kompānijas, kas pašas iegūst, ražo un pārdod degvielu, naftas pārstrādes rūpnīcu darba apturēšanas dēļ ir gandrīz pārtraukušas naftas produktu pārdošanu Sanktpēterburgas biržā - viss tiek sūtīts uz pašu degvielas uzpildes stacijām, klāstīja avoti.
Neatkarīgie DUS tīkli izpārdod atlikušo degvielu, ko tie bija iegādājušies, pirms maijā sākās Ukrainas dronu triecieni naftas pārstrādes rūpnīcām.
Pēc tam mazumtirdzniecības cenas pieaugs, brīdināja uzņēmumi.
Pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem Krievijas centrālajā daļā teju visas naftas pārstrādes rūpnīcas ražošanu apturējušas vai ierobežojušas.