Panika Krievijas degvielas tirgū: neatkarīgie degvielas uzpildes tīkli degvielas badā
Foto: VIA REUTERS
Ukrainas regulārie dronu uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām ir devuši smagu triecienu agresores vienai no galvenajām ekonomikas nozarēm.
Jauns.lv/LETA

Neatkarīgie degvielas uzpildes staciju (DUS) tīkli, kas Krievijā pārdod aptuveni 40% degvielas, nespēj papildināt savus degvielas krājumus, vēsta tīmekļa izdevums "Novaja gazeta jevropa", atsaucoties uz nozares avotiem.

Tērzētavās, kur sazinās naftas tirgotāji un neatkarīgo DUS tīklu vadītāji, valda panika, norāda izdevums.

"92. nav, 95. nav. Benzīna cisternas stāv pie dispečeru stacijas. Šobrīd ir izsludināta gaisa trauksme. Neiekrauj," izdevums citē tērzētavas ierakstu, dēvējot to par tipisku.

Divu neatkarīgo DUS ķēžu vadītāji - no Maskavas, Maskavas apgabala un Sibīrijas - žurnālistiem pastāstīja, ka maijā viņu uzņēmumi vairs nevarēja iegādāties degvielu.

No 20. maija lielākajos degvielas piegādes centros degviela bija tikai "pēc pasūtījuma".

Ne tikai benzīns, bet arī dīzeļdegviela, norādīja laikraksta sarunbiedri.

Deficīta iemesls ir tas, ka lielās kompānijas, kas pašas iegūst, ražo un pārdod degvielu, naftas pārstrādes rūpnīcu darba apturēšanas dēļ ir gandrīz pārtraukušas naftas produktu pārdošanu Sanktpēterburgas biržā - viss tiek sūtīts uz pašu degvielas uzpildes stacijām, klāstīja avoti.

Neatkarīgie DUS tīkli izpārdod atlikušo degvielu, ko tie bija iegādājušies, pirms maijā sākās Ukrainas dronu triecieni naftas pārstrādes rūpnīcām.

Pēc tam mazumtirdzniecības cenas pieaugs, brīdināja uzņēmumi.

Pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem Krievijas centrālajā daļā teju visas naftas pārstrādes rūpnīcas ražošanu apturējušas vai ierobežojušas.

