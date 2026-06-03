"Pilnīga bezpalīdzība..." soctīklos izsmej Krievijas pretgaisa aizsardzības darbību Sanktpēterburgā
Sociālajos tīklos plaši apspriež publicētos video, kur redzami Krievijas pretgaisa aizsardzības spēku neveiksmīgie mēģinājumi ar automātiem notriekt Ukrainas dronus, kas uzbruka Sanktpēterburgas naftas terminālim.
Interneta lietotāji komentē kadrus no Ukrainas dronu uzbrukuma Sanktpēterburgas naftas terminālim, kas ir viens no lielākajiem Baltijas jūras reģionā. Publicētie video radījuši plašu rezonansi, jo tajos redzamā Krievijas pretgaisa aizsardzības darbība daudzus nav pārliecinājusi.
Video redzams, kā uz ēku jumtiem izvietotie iesaucamie un policisti mēģina notriekt dronus ar automātiem, kad tie jau atrodas virs pilsētas. Kadros redzams, ka cilvēki bez panākumiem šauj pa bezpilota lidaparātiem, kuri turpina lidojumu.
Vienlaikus nav redzama ne militārā tehnika, ne pretgaisa aizsardzības sistēmas, kā arī nav fiksēti zenītraķešu palaišanas gadījumi.
Vienā no video redzams, kā šāvējs izšauj kārtu, pamana, ka drons turpina lidojumu, un bezspēcībā tikai atmet ar roku. Vēlāk publicētos kadros redzams ugunsgrēks naftas bāzes teritorijā.
Īpašu ironiju sociālajos tīklos izraisījusi arī dažu Krievijas iesaucamo reakcija. Internetā izplatās video, kuros cilvēki, kas piedalījušies uzbrukuma atvairīšanā, filmē notikušā sekas, smejas un pozē pie degošā objekta.
Ukrainas Speciālo operāciju spēki (SSO) paziņojuši, ka triecienu Sanktpēterburgas naftas terminālim veica vienības "Deep Strike" sadarbībā ar Ukrainas Drošības dienestu (SBU), Bezpilota sistēmu spēkiem, Galveno izlūkošanas pārvaldi (HUR) un Valsts robežsardzi.
Saskaņā ar SSO sniegto informāciju terminālī ir 31 rezervuārs ar kopējo ietilpību 324 tūkstoši kubikmetru, bet tā pārkraušanas jauda sasniedz 12,5 miljonus tonnu gadā.
Triecienu apstiprināja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc viņa teiktā, Ukrainas spēki veiksmīgi trāpījuši mērķiem aptuveni 1100 kilometru attālumā no Ukrainas robežas.
Trešdien Sanktpēterburgā sākāsKrievijas "Starptautiskais ekonomikas forums", ko nereti dēvē par Krievijas atbildi Davosas forumam. Pasākuma mērķis ir demonstrēt Krievijas ekonomisko potenciālu un piesaistīt valstij investorus. Forumā plānota arī Krievijas diktatora Vladimira Putina piedalīšanās.
Atbilstoši provizoriskai informācijai Kronštates ostā, netālu no Sanktpēterburgas, triecienā cietuši divi kuģi un infrastruktūras objekti, pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs. Ukrainas bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi pavēstīja, ka Kronštates ostā trāpīts korvetei "Boikij", kas bruņota ar vadāmajām raķetēm.