Tramps pauž vēlmi tikties ar Irānas augstāko līderi
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka vēlētos tikties ar Irānas augstāko līderi ajatollu Modžtabu Hamenei.
Tiek uzskatīts, ka 56 gadus vecais Hamenei tika ievainots ASV un Izraēlas triecienos, kuru laikā tika nogalināts viņa tēvs, bijušais Irānas augstākais līderis Ali Hamenei. Kopš stāšanās augstākā līdera amatā Modžtaba Hamenei nav redzēts sabiedrībā.
"Es gribētu ar viņu tikties, un mēs, iespējams, kādreiz tiksimies, atkarībā no tā, kā viss atrisināsies," laikraksta "New York Post" podkastā "Pod Force One" sacīja Tramps.
Jautāts par Irānas augstākā līdera veselības stāvokli, Tramps teica, ka Hamenei ir "iesaistīts, absolūti". "Es neesmu dzirdējis, ka viņam klātos labi," sacīja Tramps. "Ja jūs ticat stāstītajam, viņam trūkst daudz dažādu [ķermeņa] daļu."
"Viņi saka, ka viņš dod piekrišanu," viņš piebilda.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio otrdien Kongresa paneļdiskusijā sacīja, ka Modžtaba Hamenei ir dzīvs un arvien aktīvāk iesaistās svarīgos procesos.