Krievu okupanti pārkrāso tehniku, cenšoties apmānīt Ukrainas dronus un izglābt savu loģistiku
Krievijas okupācijas armija masveidā sākusi krāsot militāro tehniku zebras rakstā, cerot dezorientēt Ukrainas bezpilota lidaparātus.
Krievijas militārajai tehnikai parādījies jauns "maskēšanās" veids — zebras svītru raksts. Tādējādi okupanti mēģina apmānīt Ukrainas dronu automātiskās mērķu atpazīšanas sistēmas. Tomēr par šādas metodes efektivitāti šaubās pat Krievijas kara atbalstītāji un tā dēvētie Z blogeri.
Līdzīga pieeja pirmoreiz tika izmantota jau 20. gadsimtā. Dažas valstis savulaik krāsoja karakuģus īpašos svītrainos rakstos, lai maldinātu pretinieku par kuģu kursu un ātrumu.
Tagad tā dēvētie "zebrvedēji" parādījušies arī Krievijas okupācijas spēkos. Svītrainais raksts galvenokārt tiek uzklāts kravas automašīnām, kas nodrošina armijas loģistiku.
Additional images now circulating from Ukrainian channels, the previously reported case of a Russian KamAZ truck painted in a distinctive “zebra” (dazzle) camouflage pattern can be further contextualized #DroneWars #KamAZtruck #Camouflage pic.twitter.com/Mg2g30Qfeo— Drone Wars (@Drone_Wars_) June 1, 2026
Situāciju komentējis pazīstamais Krievijas Z blogeris Kirils Fjodorovs. Viņš norādīja, ka pēdējā laikā Ukraina arvien biežāk iznīcina Krievijas loģistikas transportu ar "Hornet" tipa droniem. To īpatnība ir tāda, ka pēdējā lidojuma posmā mērķa noteikšanu veic mākslīgais intelekts. Tieši šo sistēmu, pēc viņa teiktā, okupanti cenšas apmānīt ar zebras rakstu.
"Tomēr, ja drons tiek vadīts manuāli, turklāt tas nemaz obligāti var nebūt "Hornet", tad pārkrāsošana nepalīdzēs," rakstīja propagandists.
Viņš piebilda, ka bez plašas pārtvērējdroru izmantošanas un ceļu aizsardzības šo problēmu atrisināt nebūs iespējams.
Vēl skeptiskāk izteicās Krievijas Z kanāls "Dva majora".
"Šāds risinājums var palīdzēt tikai tad, ja KamAZ brauc zebru barā. Savulaik līdzīgi mēģināja maskēt kuģus Pirmā pasaules kara laikā. Tas nepalīdzēja," secināja kanāls.
Z kanālos norāda, ka uzbrukumi kravas pārvadātājiem okupētajā pussalā tieši ietekmē Krievijas armijas kaujas spējas dienvidu frontēs. Kritiska situācija ir izveidojusies arī okupantiem Doneckā, kur bezpilota lidaparāti aktīvi uzbrūk noliktavām, enerģētikas objektiem, Krievijas karaspēka izvietošanas vietām un transporta infrastruktūrai. Jau notiek diskusijas par kontrolētiem triecieniem visā Doneckā un Makijivkā.
Tikmēr militārais analītiķis Jans Matvejevs uzsver, ka divu Krievijas grupējumu — "Dņepr" un "Vostok" — apgādes līnijas, ko kopā veido 150 000 okupantu, ir apdraudētas. Viņš lēš, ka apdraudēta ir 480 kilometru gara frontes posma loģistika.