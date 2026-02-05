"Mēs zinām jūsu vājās vietas!" Ukraiņu partizāni uzbrukuši Sanktpēterburgai, pārtraucot sakarus FDD institūtā un militārajās rūpnīcās
Ukrainas pretošanās kustības cīnītāji skaidri norādīja, ka krievu okupanti nevar justies droši pat aizmugurē. Partizāni zina visu svarīgo drošības un aizsardzības rūpniecības objektu atrašanās vietas.
5. februārī tika ziņots, ka Ukrainas "Atesh" partizāni sāka uzbrukumu Sanktpēterburgai, mērķējot uz telekomunikāciju torni. Torņa tehniskā moduļa iznīcināšana padarīja to nelietojamu, vēsta "Espresso.TV".
Pēc mērķa sadedzināšanas tika pārtraukti sakari FDD institūtā un elektronisko iekārtu remonta rūpnīcā "Luč". Sabotāžas zonā bija koncentrēts liels skaits svarīgu aizsardzības rūpniecības objektu, tostarp Novosibirskas patronu rūpnīca un "Kometa" korporācijas filiāle.
Partizāni norāda, ka netālu atrodas arī Jūras spēku un GRAU (Galvenās raķešu un artilērijas direkcijas) mācību centri.
Diversijas rezultātā tika traucēta datu apmaiņa starp aizmuguri un fronti. "Dziļā aizmugure vairs nav drošības garants. Mēs zinām, kur jūs atrodaties, un zinām jūsu vājās vietas," uzsvēra "Atesh".