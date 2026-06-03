VIDEO: no policijas bēgošs motociklists saņem 6700 eiro sodu un paliek bez tiesībām
Aizvadītās nedēļas nogalē Valsts policijas amatpersonas apturēja motociklistu, kurš no Bauskas novada līdz Ķekavas novadam, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu un ignorējot vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli, radīja bīstamas situācijas un bēga no policijas. Tāpat konstatēts, ka vīrietis apzināti bija slēpis transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi, daļu tās simbolu aizlīmējot ar uzlīmi.
Svētdien, 31. maijā ap pulksten 13.00 Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, veicot patrulēšanu Bauskas novadā, Codes pagastā un, pārvietojoties pa autoceļu “A7” Bauskas virzienā, 65. kilometrā dienesta transportlīdzekļa radars fiksēja motociklu, kurš pārvietojās ar ātrumu 126 kilometri stundā, pie atļautajiem 70 kilometriem stundā. Tāpat transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes simboli bija aizlīmēti ar uzlīmi.
Likumsargi nekavējoties pieņēma lēmumu transportlīdzekli apturēt. Ieslēdzot bākugunis un skaņas signālu un apgriežot dienesta transportlīdzekli braukšanai pretējā virzienā, tika konstatēts, ka motocikla vadītājs jau bija palielinājis braukšanas ātrumu un uzsācis bēgšanu. Valsts policija informāciju nodeva arī Bauskas novada pašvaldības policijas Iecavas ekipāža.
Iebraucot apdzīvotā vietā, Iecavā, krustojumā starp šoseju A7 un autoceļu P93 pašvaldības policijas ekipāža ar trafarēto dienesta automašīnu centās nobloķēt ceļu bēgošajam motociklistam, taču ceļa blokāde neizdevās un vīrietis turpināja bēgt caur Iecavas pilsētu pa Rīgas ielu, izveidojot vairākas bīstamas situācijas, pārkāpjot virkni ceļu satiksmes noteikumu.
Valsts policijas amatpersonas vairākkārt izteica prasību latviešu un angļu valodā apturēt transportlīdzekli, bet motociklists nereaģēja un turpināja bēgšanu, palielinot ātrumu. Pakaļdzīšanās turpinājās pa A7 šoseju Rīgas virzienā līdz Ķekavas novada, Ķekavas pagastam, kur motociklists, neizvērtējot satiksmes intensitāti, veica bremzēšanas manevru. Pēc bēgošā motocikla apturēšanas, policisti aizturēja vīrieti, Igaunijas pilsoni.
Valsts policijas amatpersonas pret vīrieti uzsāka sešus administratīvo pārkāpumu procesus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram ir aizsegta valsts reģistrācijas numura zīme un par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu un braukšanas ātruma pārsniegšana. Vīrietim piemērotais sods sasniedz 6700 eiro un tam papildus paredzēta transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana uz trim gadiem.
Tāpat pret vīrieti ir uzsākts kriminālprocess par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli.
Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem. Soda apmēru nosaka tiesa.