Krievijas loģistika liesmās: ukraiņu droni liek okupantiem slēgt to galveno automaģistrāli uz Krimu
Okupācijas "gubernators" Vladimirs Saldo parakstīja pavēli pēc tam, kad Ukrainas vidēja darbības rādiusa droni sāka uzbrukt ceļam, no kura ir atkarīga Krievijas dienvidu militārā apgāde.
22. maijā Krievijas ieceltais okupētā Hersonas apgabala "gubernators" Vladimirs Saldo parakstīja dekrētu par satiksmes apturēšanu M-14 šosejas posmā, kas ved caur okupēto Hersonu līdz Džankojas kontrolpunktam Krimas ziemeļos. Tiek ziņots, ka tas noticis tāpēc, ka Ukrainas droni gandrīz katru dienu uzbrūk Krievijas apgādes kravas automašīnām šajā maršrutā.
Tas nenotika vienas nakts laikā. Saskaņā ar analītiķu grupas "Tochnij" nesen veikto apkopojumu, Ukrainas vidēja darbības rādiusa dronu triecieni, kas sasniedz pat 200 km attālumu, laikā no februāra līdz martam ir vairāk nekā divkāršojušies. Kampaņas galvenie mērķi ir M-14, Krievijas galvenais ceļš no Rostovas pie Donas Krievijas dienvidos uz Krievijas okupēto Krimu, un H-20 šoseja, kas atzarojas no M-14 Mariupolē un vijas uz ziemeļiem līdz Doneckas apgabalam.
Ukrainas droni organizējas trīs zonās: bezpilota lidaparāti (FPV) pelēkās zonas tuvumā līdz aptuveni 20 km rādiusā, mākslīgā intelekta atbalstīti "Hornets" un "B-2", kas virzās pāri vidējiem attālumiem līdz pat 150 km rādiusā, un smagākie "Fire Point" FP-1 un FP-2, kas sasniedz pat 200 km dziļumu. M-14 un H-20 šosejas atrodas tieši vidējā un ārējā apļa iekšpusē, nodrošinot ilgtspējīgu katra Krievijas apgādes konvoja sasniedzamību starp Mariupoli, Doneckas apgabalu un Krimas pieejām.
Nav zināms, cik daudz Krievijas kravas automašīnu un furgonu katru dienu pārvietojas pa galvenajiem piegādes ceļiem Ukrainas dienvidos, pārvadājot krājumus un papildspēkus starp loģistikas centriem un frontes līnijas pulkiem. Taču Ukrainas bezpilota lidaparātu piloti potenciāli uzbrūk desmitiem no tiem. Nav skaidrs, cik lielu slodzi šie zaudējumi rada Krievijas pulkiem. Tas zīmīgi liecina, ka Krievijas spēki kopumā zaudēja pozīcijas Ukrainā martā un aprīlī, vienlaikus Krievijas spēki parasti virzās uz priekšu tās tradicionālās pavasara ofensīvas ietvaros. Un ir acīmredzams, ka Ukrainas komandieri meklē iespējas uzbrukt.
Ir skaidrs, ka krievi gatavojas pastiprināt savu pretgaisa aizsardzību gar šiem ceļiem. Varbūt izvietojot vairāk radio traucētāju, ieroču vienību un raķešu palaišanas iekārtu. Varbūt, uzstādot pretdronu tīklus virs ceļiem. Varbūt abus.
Hornet, B-2 un citi ar mākslīgo intelektu atbalstīti droni tagad ir tik blīvi debesīs virs M-14 un H-20, ka droni dažreiz var pamanīt viens otru savās uz priekšu vērstajās kamerās.
"Drošākais ceļš uz to ir ienaidnieka loģistikas "sanitārās zonas" virzīšana tuvāk Krievijai un okupētajai Krimai," paziņoja Ukrainas 1. "Azov" korpuss. Korpusa bezpilota lidaparātu piloti ir atbildīgi par daudziem reidiem gar H-20.
Gaisā ir pietiekami daudz dronu, lai tie ne tikai trāpītu Krievijas apgādes kravas automašīnām, bet arī kravas automašīnām, ko krievi sūta, lai aizvestu bojātās un iznīcinātas apgādes kravas automašīnas. Ukrainas bezpilota lidaparāti nesen novēroja vienu no šādiem dubultajiem triecieniem kaut kur uz ceļa uz Krimu.
50 iznīcinātu kravas automašīnu
Kāds novērotājs rūpīgi izpētīja trīs nesen uzņemtus 1. "Azov" korpusa publicētos videoierakstus un saskaitīja aptuveni 50 triecienus Krievijas kravas automašīnām. Videoierakstos var būt attēloti vairāku dienu triecieni, tāpēc ir grūti aprēķināt triecienu biežumu dienā. Taču ir vērts atzīmēt, ka 1. "Azov" korpuss nav vienīgais Ukrainas formējums, kas izmanto M-14 un H-20.
Ukrainas vidējas darbības rādiusa kontrloģistikas kampaņas parādīšanās daudzus novērotājus pārsteidza. "Vidējas darbības rādiusa loģistikas genocīds ieradās bez iepriekšēja brīdinājuma, ilgstoša sistemātiska darba rezultātā," sprieda kartētājs un analītiķis Vitālijs
Vēl 2025. gada beigās daži kritiķi apsūdzēja lēmuma pieņēmējus Kijivā par vidēja darbības rādiusa triecienu novārtā atstāšanu par labu īsa darbības rādiusa dronu reidiem, kas vērsti pret Krievijas kājniekiem strīdīgajā pelēkajā zonā.
"Dronu karā nav runa par šodien nogalināto skaitu," rakstīja Raiens O'Līrijs, amerikānis, kurš savulaik vadīja brīvprātīgo rotu, kas cīnījās par Ukrainu. "Runa ir par telpas kontroli rītdien. Dziļuma kontrole nozīmē kustības, loģistikas, [novērošanas], komunikācijas un lēmumus sektorā, ne tikai ierakumos."
"Ukrainas droni joprojām ir optimizēti kājnieku iznīcināšanai, nevis sektoru maiņai," savā tagad dzēstajā ierakstā sociālajos tīklos uzsvēra O'Līrijs. "Tas rada foršus video, bet nodrošina vāju stratēģisko efektu."
Vidēja darbības rādiusa triecieni, kas pastiprinājās neilgi pēc tam, kad O'Līrijs uzrakstīja savu vēstījumu, sniedz spēcīgu stratēģisku efektu. "Dažos virzienos Ukrainas vienības potenciāli rada apstākļus turpmākām taktiskām ofensīvām operācijām, traucējot Krievijas loģistiku un vēršoties pret [dronu] apkalpēm," rakstīja Dmitro Putiata, Ukrainas dronu operators un eksperts, kurš bija viens no analītiķu grupas "Two Marines" dibinātājiem. "Tas varētu novest pie papildu ofensīvām operācijām pirms pavasara beigām."
Patiešām, dažas Ukrainas vienības jau meklē iespējas izmantot acīmredzamo slodzi uz Krievijas karaspēku. Ukraina februārī atguva vairāk zemes nekā Krievija pirmo reizi kopš Ukrainas iebrukuma Kurskā 2024. gada augustā, un Krievija turpināja zaudēt zemes līdz aprīlim. Droni noveda pie aptuveni 96 procentiem no Krievijas zaudējumiem martā.
22. maijā Ukrainas 3. armijas korpuss veica pretuzbrukumu uz ziemeļiem no Limanas, cenšoties mazināt spiedienu uz dvīņu pilsētām Slovjansku un Kramatorsku Ukrainas austrumu Doneckas apgabalā.
Nogalināšanas zona, kas apgriezta otrādi
M-14 jau ticis pakļauts uzbrukumiem. 2025. gada augustā tas pats lielceļš, Ukrainas kontrolētajā posmā starp Hersonu un Mikolajivu, bija Krievijas "dronu safari" civiliedzīvotāju nogalināšanas vieta. Krievijas FPV dronu operatori medīja mikroautobusus, ātrās palīdzības automašīnas un vientuļus autovadītājus uz ceļa, līdz Ukrainas varas iestādes 2025. gada 27. augustā īslaicīgi ierobežoja civilo satiksmi.
Dažu dienu laikā Ukrainas spēki izvietoja pretdronu tīklus gar lielceļu. Līdz 3. septembrim neviens Krievijas drons nebija sasniedzis ceļu. Vēlāk ANO klasificēja Krievijas dronu kampaņu pret Hersonas civiliedzīvotājiem kā noziegumu pret cilvēci. Krievijas kontrolētajam tā paša M-14 posmam pagaidām ir Saldo dekrēts.