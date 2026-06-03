Pārtikas cenas Latvijā piedzīvo kritumu, bet no jūlija gaidāms vēl viens patīkams pārsteigums
Pārtikas cenas Latvijā šobrīd piedzīvo kritumu, un no 1. jūlija stāsies spēkā izmaiņas, kas ļaus vēl vairāk ietaupīt uz ikdienas pamatproduktu rēķina, TV24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu" atklāj Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) prezidents Henriks Danusēvičs.
Cilvēki atceras vecās cenas, tāpēc šķiet, ka tās nemainās vai produkti paliek dārgāki, taču patiesībā tā nav – stāsta Danusēvičs un sola, ka drīzumā iedzīvotājiem būs iespēja iegādāties produktus vēl lētāk.
"Šobrīd pārtikā ir pozitīvi signāli gandrīz visām precēm, piemēram, maizei, miltiem, cena kritusies par 10%, pienam par 15%, sieram – 20%, olām cena kritusies par 15 %, cūkgaļai gan ir vismazākais kritums – tikai 5%, bet liellopam – 30-40%. Aitas gaļa nav kritusies cenā, bet tā ir maz iecienīta," skaidro Danusēvičs un turpina uzskaitīt produktu grozu: "Ja skatāmies no zaļajiem produktiem, tad tomātiem cena par 20% kritusies, kāpostiem par 50%, vienīgi kartupeļiem tā ir cēlusies."
Danusēvičs arī stāsta, ka labā ziņa ir tā, ka, pateicoties PVN samazināšanai, no 1.jūlija būs lētāki vēl vairāki produkti, proti, tas attieksies uz vistas gaļu, maizes izstrādājumiem, izņemot bulciņas, olām un vēl pāris produktiem."
Tomēr eksperts vērš uzmanību uz kādu būtisku niansi, kas pircējiem jāņem vērā, lai pie kases nebūtu nepatīkams pārsteigums. Atlaides un samazinātais PVN skars tikai un vienīgi svaigo produkciju.
"Tie, kuri pirks svaigos produktus, to sajutīs, bet uz pārstrādātajiem produktiem tas neattieksies," uzsver asociācijas vadītājs. Proti, ja pircējs grozā liks svaigu vistas gaļu, viņš iegūs no PVN samazinājuma priekšrocībām, taču, izvēloties vistas gaļas cīsiņus vai desu, būs jāmaksā standarta cena, jo pārstrādātiem gaļas izstrādājumiem samazinātā nodokļa likme netiks piemērota.