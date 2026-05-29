"Sauszemes tilts" uz Krimu ir kļuvis par "ceļu uz elli": Ukrainas droni paralizējuši Krievijas armijas loģistiku
Z kanāli ziņo par Krievijas armijas loģistikas krīzi Ukrainas dronu dēļ, apdraudot piegādes Krievijas "Dņepr" un "Vostok" grupējumiem.
Pastāvīgie Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumi aiz Krievijas armijas līnijām ir paralizējuši ienaidnieka loģistiku okupētajās teritorijās, pārvēršot tā saukto "sauszemes tiltu" uz Krimu par "ceļu uz elli", ziņo "The Moscow Times", atsaucoties uz ziņojumiem Z kanālos.
Pēc virknes Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumu ir ierobežota kravas automašīnu satiksme atsevišķos šosejas posmos, kas ved no Rostovas apgabala uz Krimu.
Z kanālos norāda, ka uzbrukumi kravas pārvadātājiem pussalā tieši ietekmē Krievijas armijas kaujas spējas dienvidu frontēs. Kritiska situācija ir izveidojusies arī okupantiem Doneckā, kur bezpilota lidaparāti aktīvi uzbrūk noliktavām, enerģētikas objektiem, Krievijas karaspēka izvietošanas vietām un transporta infrastruktūrai. Jau notiek diskusijas par kontrolētiem triecieniem visā Doneckā un Makijivkā.
Tikmēr militārais analītiķis Jans Matvejevs uzsver, ka divu Krievijas grupējumu — "Dņepr" un "Vostok" — apgādes līnijas, ko kopā veido 150 000 okupantu, ir apdraudētas. Viņš lēš, ka apdraudēta ir 480 kilometru gara frontes posma loģistika.
"Ukrainas droni masveidā uzbrūk Krievijas armijas loģistikai. Ceļi, kas vēl nesen atradās dziļā aizmugurē, droši un droniem nepieejami, ir kļuvuši par kaujas laukiem, īpaši dienvidos. Tā sauktais sauszemes koridors ir kļuvis par nāves koridoru," norādīja eksperts.
Pēc analītiķa domām, neaizsargāta loģistika dziļi aizmugures zonā ir kļuvusi par izšķirošu Putina spēku vājumu. Šīs loģistikas iznīcināšana varētu kritiski vājināt Krievijas armiju un novest pie pagrieziena punkta un plašu teritoriju atbrīvošanas no Ukrainas puses. Lai gan nesen Ukrainas kamikadzes droni veica triecienus ar maksimālo darbības rādiusu 75 km, tagad tie sasniedz 150 km. Tie sniedzas līdz pat Rostovas apgabalam, bloķējot ceļu no Taganrogas uz Mariupoli.