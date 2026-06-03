Slepkavību izdarījusi persona neuzmanīgi “atpūšas” Silakrogā un tiek aizturēta.
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Šodien 17:00
Slepkavību izdarījusi persona neuzmanīgi “atpūšas” Silakrogā un tiek aizturēta
Patrulēšanas laikā Silakrogā likumsargi pamanīja divas personas, kuru uzvedība un ārējais izskats radīja aizdomas, ka tās varētu atrasties stiprā alkohola reibumā, informē Ropažu novada pašvaldības policija.
Policijas darbinieki piegāja pie personām un veica pārrunas, kā arī pārbaudīja viņu identitāti. Pārbaudes laikā noskaidrojās, ka viena no personām tiek meklēta un izvairās no apcietinājuma par smagu noziedzīgu nodarījumu – slepkavību.
Pēc informācijas apstiprināšanas vīrietis nekavējoties tika aizturēts un nodots Valsts policijas darbiniekiem turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Plašāka informācija par aizturētās personas lietu pagaidām netiek sniegta.