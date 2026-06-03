Slepkavību izdarījusi persona neuzmanīgi “atpūšas” Silakrogā un tiek aizturēta
Foto: Ropažu novada pašvaldības policija
Slepkavību izdarījusi persona neuzmanīgi “atpūšas” Silakrogā un tiek aizturēta.
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Slepkavību izdarījusi persona neuzmanīgi “atpūšas” Silakrogā un tiek aizturēta

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Patrulēšanas laikā Silakrogā likumsargi pamanīja divas personas, kuru uzvedība un ārējais izskats radīja aizdomas, ka tās varētu atrasties stiprā alkohola reibumā, informē Ropažu novada pašvaldības policija.

Slepkavību izdarījusi persona neuzmanīgi “atpūšas”...

Policijas darbinieki piegāja pie personām un veica pārrunas, kā arī pārbaudīja viņu identitāti. Pārbaudes laikā noskaidrojās, ka viena no personām tiek meklēta un izvairās no apcietinājuma par smagu noziedzīgu nodarījumu – slepkavību.

Pēc informācijas apstiprināšanas vīrietis nekavējoties tika aizturēts un nodots Valsts policijas darbiniekiem turpmāko procesuālo darbību veikšanai.

Plašāka informācija par aizturētās personas lietu pagaidām netiek sniegta.

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