Grenlandes premjers: ASV joprojām alkst mūs sagrābt
ASV nostāja attiecībā uz Grenlandi nav mainījusies, pirmdien sacīja Grenlandes premjerministrs Jenss Frederiks Nīlsens, nostāju paužot pēc tikšanās ar ASV īpašo sūtni Grenlandes jautājumos Džefu Landriju.
Tikšanās ar Landriju bija konstruktīva, taču "nekādu pazīmju, ka ASV nostāja būtu mainījusies", sacīja Dānijas autonomās teritorijas premjers.
"Tā bija konstruktīva tikšanās, kurā mēs varējām iesaistīties dialogā pozitīvā garā un ar lielu savstarpēju cieņu," preses konferencē sacīja Nīlsens.
"Mēs skaidri atkārtojām, ka Grenlandes iedzīvotāji netiek tirgoti un ka Grenlandes iedzīvotājiem ir tiesības uz pašnoteikšanos. Tas nav apspriežams jautājums," uzsvēra premjers.
Landrija vizīte notiek laikā, kad transatlantiskā spriedze saistībā ar Trampa atkārtotajām pretenzijām uz Grenlandi ir nedaudz mazinājusies, bet nav izzudusi.
Arī Grenlandes ārlietu ministrs Mute Egede pēc tikšanās žurnālistiem sacīja, ka ASV nav atteikušās no saviem mērķiem iegūt Grenlandi.
"Mums ir sava sarkanā līnija. Arī amerikāņu izejas punkts nav mainījies," sacīja Egede.
Janvārī Tramps atkāpās no iepriekš vairākkārt paustajiem draudiem iegūt Grenlandi, neizslēdzot militāra spēka pielietošanu, kad Dānija un citi NATO sabiedrotie bija izrādījuši stingru pretestību.
Pēc tam Dānijas un Grenlandes amatpersonas pirmo reizi tikās Vašingtonā, un tika izveidota darba grupa, lai apspriestu ASV nostāju.
Tramps vairākkārt ir apgalvojis, ka ASV ir nepieciešams kontrolēt Grenlandi nacionālās drošības apsvērumu dēļ, izvirzot hipotēzi, ka, ja Amerika nepārņems Arktikas salu, tad tā varētu nonākt Ķīnas vai Krievijas rokās.
Luiziānas gubernators Landrijs svētdien Grenlandē ieradās savā pirmajā vizītē ASV īpašā sūtņa statusā.
Plānots, ka otrdien un trešdien viņš Grenlandes galvaspilsētā Nūkā piedalīsies ekonomikas forumā.