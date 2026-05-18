Darbs valsts pārvaldē “atspēlējies vissāpīgākajā veidā” - Raivis Kronbergs publicē smagu vēstuli un pārtrauc darbu civildienestā
Publicējam Valsts kancelejas direktora Raivja Kronberga vēstuli nerediģētā formā.
Runājot par konkrēto informatīvo ziņojumu un pieņemtajiem lēmumiem, vēlos uzsvērt – mans vienīgais motīvs vienmēr ir bijis Latvijas tautsaimniecības interešu aizsardzība. Konkrētajā gadījumā mēs aizsargājām eksportspējīgu nozari, darba vietas Latvijas reģionos un nozares konkurētspējas saglabāšanu.
Tieši ar šādu pārliecību esmu strādājis visās Zemkopības resora jomās – zivsaimniecībā, lauksaimniecībā, lopkopībā, pārtikas drošībā un veterinārijā. Vienmēr esmu uzskatījis, ka valsts pārvaldes uzdevums nav pasīvi administrēt procesus, bet aktīvi meklēt risinājumus cilvēku, uzņēmēju un valsts attīstības interesēs.
Vienlaikus šobrīd redzam situāciju, kas arvien skaidrāk iegūst politiskas dienaskārtības pazīmes, un tajā tiek ierauta arī valsts ierēdniecība. Savos 19 darba gados valsts pārvaldē ko tādu piedzīvoju pirmo reizi.
Visu savu profesionālo darbību esmu centies turēt godprātības latiņu visaugstākajā līmenī. Esmu aicinājis valsts pārvaldi būt drosmīgai, profesionālai, uz rezultātu vērstai un mazāk birokrātiskai – spējīgai risināt problēmas gan iedzīvotāju, gan uzņēmējdarbības, gan pašas valsts pārvaldes interesēs.
Šobrīd redzu, ka tas man pašam ir atspēlējies vissāpīgākajā un pazemojošākajā veidā. Tāpēc esmu pieņēmis smagu, bet manā izpratnē pareizu lēmumu – esmu iesniedzis atlūgumu un pārtraucu darbu civildienestā.
To daru tādēļ, ka valsts pārvaldes reputācija, sabiedrības uzticēšanās publiskajam sektoram un cieņa pret tajā strādājošajiem man vienmēr ir bijusi augstāk par personīgām interesēm vai amatiem. Ar šādiem ētikas un morāles principiem esmu strādājis pats un tos esmu prasījis ievērot arī citiem. Tieši tādēļ uzskatu, ka man pašam ir jārīkojas atbilstoši tiem standartiem, kurus esmu piemērojis arī citos gadījumos.
Vēlos no sirds pateikt paldies visiem valsts pārvaldē strādājošajiem, saviem kolēģiem un sadarbības partneriem par uzticēšanos, profesionālo atbalstu un kopīgo ticību tam, ka sistēmu ir iespējams uzlabot, mainīt un modernizēt. Man bija patiess gods strādāt kopā ar cilvēkiem, kuri Latvijai kalpo godprātīgi, profesionāli un bieži vien daudz vairāk, nekā sabiedrība ikdienā redz.
Paldies arī medijiem un žurnālistiem par sadarbību, ieinteresētību un profesionālu dialogu. Man šķiet, ka lielākoties tā bija abpusēja cieņa un izpratne. Latvijas valsts pārvalde ir stipra ar cilvēkiem, kuri tajā strādā. Novēlu nezaudēt ticību tam, ka godīgs, profesionāls un drosmīgs darbs valsts labā joprojām ir vērtība.
Paldies.