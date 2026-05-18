Māksliniece Elīna Brasliņa saņem starptautisku apbalvojumu Dienvidkorejā par ilustrācijām bilžu grāmatai “Uzzīmēsim stāstu?"
Latviešu māksliniece un ilustratore Elīna Brasliņa saņēmusi Nami konkursa (Nami Concours 2026) balvu par ilustrācijām bilžu grāmatai “Uzzīmēsim stāstu?”, ko izdevusi bērnu grāmatu izdevniecība “Liels un mazs”.
Nami konkursa balvas pasniegšana norisinājās 14. maijā Nami salā Dienvidkorejā. Pasākumā kklātienē piedalījās māksliniece un ilustratore Elīna Brasliņa, kuru ar šo sasniegumu sveica Latvijas Republikas vēstnieks Korejas Republikā Jānis Bērziņš.
Nami konkurss ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem bērnu grāmatu ilustrāciju konkursiem pasaulē, kas reizi divos gados norisinās Dienvidkorejā Nami salas Starptautiskajā bērnu grāmatu festivālā (Nami Island International Children’s Book Festival).
Konkursā ilustratori no dažādām valstīm iesniedz savus darbus, ļaujot atklāt daudzveidīgas mākslinieciskās pieejas un jaunas balsis bērnu grāmatu ilustrācijā. Izvēlētie un apbalvotie darbi tiek izstādīti un starptautiski popularizēti, veidojot nozīmīgu platformu ilustratoriem, izdevējiem un lasītājiem no visas pasaules.
Balvas konkursā tiek pasniegtas četrās kategorijās: Grand Prix, Golden Island, Green Island un Purple Island. Green Island balvu šogad saņēmuši pieci ilustratori no visas pasaules, tostarp Elīna Brasliņa. Nākamos divus gadus mākslinieces ilustrācijas būs skatāmas izstādē Nami salā.
“Uzzīmēsim stāstu?” ir grāmata pašiem mazākajiem lasītājiem – ceļojums iztēlē, kur katrs zīmējums var kļūt par pasaku un katrs stāsts par piedzīvojumu. Vienlaikus tā ir arī asprātīgām detaļām bagāta un sirsnīga refleksija par radošu cilvēku, kura dzīvē ienāk bērns.
Grāmata piedzīvojusi jau divus tulkojumus un pieejama lasītājiem arī Taivānā un Lietuvā, savukārt drīzumā to angļu valodā izdos izdevniecība “Tate”.
2025. gadā “Uzzīmēsim stāstu?” saņēma nacionālā grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele” balvu kategorijā “Skaistākā grāmata bērniem un jauniešiem”. Ar šīs grāmatas ilustrācijām Brasliņa tika izraudzīta dalībai arī 58. Starptautiskajā ilustratoru izstādē Boloņā, kur 3520 ilustratoru konkurencē tika atlasīti 78 mākslinieki no visas pasaules.
Grāmatas “Uzzīmēsim stāstu?” tapšanu un izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.