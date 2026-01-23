Republikāņu kongresmeņi izklaidējas Kenedija centrā, mielojoties ar "ASV štatu Grenlandi"
Kamēr ASV prezidents Donalds Tramps un viņa administrācija aizvien agresīvāk pieprasa Dānijas autonomo teritoriju Grenlandi, prezidentu atbalstošie kongresmeņi izdomāja, ka būtu asprātīgi burtiski ilustrēt tēzi “ja tu nesēdi pie galda, tu esi ēdienkartē”.
Kamēr Tramps Pasaules Ekonomikas forumā Davosā ASV sabiedrotajiem veltīja dažādus apvainojumus, republikāņu kongresmeņi Vašingtonā sapulcējās uz labējo grupējuma “Republikāņi nacionālajai atdzimšanai” saietu Kenedija centrā, lai atzīmētu Trampa otrās prezidentūras pirmo gadskārtu, kur mielojās ar lielu torti Grenlandes kontūrās ar ASV karoga stila pārklājumu. Jāpiebilst, ka šis grupējums vēlas pierunāt Trampu pārkāpt ASV konstitūciju un trešo reizi kandidēt uz prezidenta amatu, bet Tenesī republikāņu kongresmenis Endijs Ouglss šajā saietā saņēma balvu par savu ierosināto likumprojektu, kas ļautu 79 gadus vecajam Trampam kandidēt uz palikšanu Baltajā namā.
Pirmā “ASV 51. štata” kūkas gabalu nogrieza Floridas republikāņu kongresmene Anna Polīna Luna, kura labprāt brāļojas arī ar Krievijas diktatora Vladimira Putina emisāriem. Mūsdienu Amerikai raksturīgās vulgārās diplomātijas stilā Luna šo kūkas fotogrāfiju publicēja mikroblogošanas vietnē “X” ar piebildi, lai noteikti to redzētu Dānijas premjerministre Mete Frederiksena.
Protams, Trampa atbalstītājiem tas patika. “Grenlande vēl nekad nav izskatījusies tik labi”, “Ar nepacietību gaidu iespēju uzspēlēt golfu jaunajā Trampa golfa laukumā Grenlandē” un tamlīdzīgi komentāri sekoja kongresmenes publikācijai.
Tomēr atradās arī vēsas galvas. “Jūs, dzīvniekus, izklaidē visstulbākās lietas,” dzēlīgi izteicās kāds komentētājs. “Kas jums lēcies? Viņi mums atļautu izvietot tik daudz bāžu, cik gribam. Viņi ir sabiedrotie.” Cits ironizēja: “Pirms gada jūs Grenlandi nemācētu pat atrast kartē, tagad jūs visi gribat to pārņemt “drošības iemeslu dēļ”, ha ha, nu protams.”
Aptaujas liecina, ka vairākums amerikāņu un gandrīz visi grenlandieši neatbalsta ASV alkas sagrābt šo teritoriju, bet pēdējā laika protestos vērienīgi tiek izmantots Trampa atbalstītāju MAGA lozungs, tikai “Make America Great Again” (Padarīsim Ameriku atkal diženu) vietā redzams “Make America Go Away” (Panāksim Amerikas došanos prom).