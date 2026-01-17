Tramps atklāti draud Eiropas valstīm, kas Grenlandē "spēlē ļoti bīstamu spēli", un paziņo par tarifu ieviešanu
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņoja par 10% muitas tarifu noteikšanu vairākām Eiropas valstīm un piedraudēja to paaugstināt līdz pat 25% apmērā, kamēr netiks panākta vienošanās par Dānijas autonomās teritorijas Grenlandes pārņemšanu.
No 1. februāra Dānijai, Francijai, Lielbritānijai, Nīderlandei, Norvēģijai, Somijai, Zviedrijai un Vācijai tiks piemērots 10% tarifs visām precēm, kas tiek sūtītas uz ASV, paziņoja Tramps savā sociālajā tīklā "Truth Social".
"2026. gada 1. jūnijā tarifs tiks palielināts līdz 25%. Šis tarifs būs jāmaksā līdz brīdim, kad tiks panākta vienošanās par pilnīgu un galīgu Grenlandes iegādi," viņš raksta.
Pēc Trampa teiktā, ASV daudzus gadus ir subsidējušas Dāniju un Eiropas Savienību, neuzliekot tām tarifus. Viņš piebilda, ka "Dānijai ir pienācis laiks atdot".
"Uz spēles ir likts miers pasaulē! Ķīna vēlas Grenlandi, un Dānija neko nevar darīt," raksta Tramps un apgalvo, ka Grenlandi aizsargā tikai divi suņu pajūgi.
Viņš turpina, ka Dānija, Francija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Somija, Zviedrija un Vācija "ir devušās uz Grenlandi nezināmos nolūkos" un spēlē "ļoti bīstamu spēli". Jāveic "stingri pasākumi", lai šī "potenciāli bīstamā situācija beigtos ātri un bez šaubām", piebilda Tramps.
Tramps un Baltā nama pārstāvji vairākkārt pauduši, ka Grenlandei būtu jābūt ASV sastāvā, neizslēdzot iespēju, ka šī mērķa sasniegšanai var tikt pielietots militārs spēks.