"Progresīvie" ieknābj Kulbergam par izstumšanu no valdības veidošanas sarunām
Ja Ministru prezidenta amatam izvirzītajam "Apvienotā saraksta" (AS) politiķim Andrim Kulbergam neizdosies izveidot koalīciju četru partiju sastāvā, kurā nav partija "Progresīvie", tā būs tikai viņa atbildība, paziņoja "Progresīvo" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs.
Tā viņš komentēja Kulberga pirmdienas paziņojumu, ka AS, Nacionālā apvienība (NA) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) vienojušās sarunas par jaunas valdības izveidi turpināt četru politisko spēku starpā, uz tām aicinot "Jauno vienotību" (JV), bet ne "Progresīvos".
Šuvajevs norādīja, ka Kulbergs ir izvēlējies veidot konservatīvu koalīciju.
"Ja viņam neizdosies izveidot koalīciju, tad tā šobrīd ir tikai viņa atbildība, jo "Progresīvie" ir gatavi strādāt plašā piecu partiju koalīcijā," teica Šuvajevs.
Viņš uzskata, ka plaša piecu partiju koalīcija, kur katram ir vienāds ministriju skaits, šajos apstākļos būtu labākais risinājums. Tomēr "Progresīvie" neatbalstītu no amata atbrīvoto ZZS zemkopības ministru Armandu Krauzi ministra amatā šādā valdībā. Tāpat "Progresīvie" neatbalstītu ZZS politisko atbildību par Zemkopības ministriju, atzina Šuvajevs.
No viņa paustā arī izriet, ka "Progresīvie" balsojumā Saeimā neatbalstītu valdību, kuras sastāvā ir AS, ZZS, NA un JV. "Atbalstīt valdību, kurā neesam, nebūtu pareizi un loģiski. Ar savu balsojumu uzņemamies atbildību par valdību, un, ja nevaram ietekmēt tās darbu, tad būtu politiski bezatbildīgi to atbalstīt," pārliecināts Šuvajevs.
Kā vēstīts, AS politiķis Kulbergs, kuram Valsts prezidents uzticējis mēģināt izveidot jauno valdību, iepriekš visas partijas bija aicinājis nolikt malā savstarpējos apvainojumus, koncentrēties tikai uz primāri izdarāmajiem darbiem un mēģināt izveidot maksimāli plašu valdības koalīciju, kurā ietilptu gan AS un NA, gan arī iepriekšējā valdībā strādājusī JV, ZZS un "Progresīvie".
Tomēr NA turpināja uzstāt uz nesadarbošanos ar "Progresīvajiem", un pirmdien sarunās līdz šim iesaistītie vienojušies "Progresīvos" uz tām neaicināt.
Savukārt JV, kuru AS, NA un ZZS tagad aicina pievienoties sarunām, iepriekš paudusi, ka ir gatava cieņpilnai sarunai ar Kulbergu. Partijā uzsvēra, ka tā sagaida kandidāta redzējumu par prioritātēm un darāmajiem darbiem, kā arī iespējām cieņpilnai sadarbībai.
Maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.