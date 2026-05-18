Soctīklu lietotājus šokē Allas Pugačovas jaunākā fotogrāfija
Soctīklos neatpazina 77 gadus veco Allu Pugačovu jaunā fotogrāfijā. Vieni uzskata, ka Maksima Galkina sievai veikta vēl viena plastiskā operācija, savukārt citi "neatpazīstamajā sejā" vaino fotošopu.
Attēls parādījās dziedātājas fanes "Instagram" profilā. "Alla, kā vienmēr, ir lieliska," viņa parakstīja kopīgo foto. Taču ne visi sociālo tīklu lietotāji viņai piekrita. "Kā no vaska, ak vai", "Jauna operācija? Kura jau pēc kārtas?", "Tik ļoti apstrādāts ar fotošopu, ka izskatās jaunāka par meiteni blakus", "Vispār neatpazinu", "Kāpēc nevar cienīgi pieņemt savu vecumu? Izskatās smieklīgi," raksta komentētāji.
Dziedātāja arī iepriekš tikusi turēta aizdomās par plastiskajām operācijām. Daļa lietotāju nostājas Pugačovas pusē un iesaka nīdējiem "vairāk domāt par savu vecumu", kamēr citi raksta par sejas liftinga briesmīgajām sekām.
Turklāt jau vairākus mēnešus internetā izplatās baumas par it kā nopietnām Pugačovas veselības problēmām. Sociālajos tīklos arvien biežāk parādās fotogrāfijas un video, kuros māksliniece ar grūtībām pārvietojas pa ielām (pēdējā laikā — ar spieķi) un kopumā, pēc komentētāju domām, izskatās slimīga.
Par Pugačovas it kā pasliktinošās veselības cēloni tiek minēta artroze un sirds problēmas. Starp citu, tieši šo iemeslu dēļ savulaik dziedātājai tika stingri ieteikts neveikt atjaunojošās procedūras.