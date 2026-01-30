Grenlande saniknota par mēģinājumu galvaspilsētā pacelt ASV karogu
Dānijas autonomās teritorijas Grenlandes galvaspilsētas Nuukas mēre paudusi sašutumu par vācu komiķa mēģinājumu pilsētā pacelt ASV karogu, ņemot vērā Grenlandes un Dānijas šobrīd nepatīkamās attiecības ar ASV, kuras prezidents Donalds Tramps un viņa atbalstītāji pastāvīgi apgalvo par vajadzību sagrābt šo salu.
“Grenlandei šobrīd ir intensīvi pievērsta starptautiskā uzmanības, kamēr mūsu iedzīvotāji piedzīvo neviltotu satraukumu un nenoteiktības sajūtu,” paziņoja Nuukas mēre Avāraka Olsena. “Šādā situācijā jūsu izvēles, jūsu jociņi un jūsu metodes nav nekaitīgas. Tām ir sekas — reālas sekas reāliem cilvēkiem.”
Vācu komiķis Maksi Šafrots trešdien Vācijas sabiedriskās raidorganizācijas NDR uzdevumā filmēja satīrisko programmu “Extra 3”, kad mēģināja pacelt ASV karogu pie kultūras centra, taču darbinieks viņu apturēja, vēsta “Politico”.
Maxi Schafroth (NDR Extra 3) ist nach Grönland geflogen und hat versucht, eine USA-Flagge vor dem Kulturzentrum in der grönländischen Hauptstadt Nuuk zu hissen. Die Grönländer reagierten empört. #OerrBlog pic.twitter.com/gD3Oz3XktI— ÖRR Blog. (@OERRBlog) January 29, 2026
Grenlandes varas iestādes piesprieda Šafrotham maksāt naudas sodu par šo izgājienu. Atsaucoties uz lieciniekiem, plašsaziņas līdzekļos ziņots, ka Šafrots bija izlicies par ASV amatpersonu. Kaut gan vācietis pēc tam mēģinājis atvainoties, vietējie neglaimojoši pateikuši, ko par viņu domā.
Olsena uzsvēra, ka viņa dzimtenē pacelt tās valsts karogu, kas “nedēļām ilgi norādījusi uz militāra spēka izmantošanu pret mūsu valsti”, nav nekāds joks. “Tas nav smieklīgi. Tas ir ārkārtīgi kaitīgi,” viņš piebilda. “Humora kultūras atšķirības neattaisno rīcību, kas iebiedē cilvēkus vai grauj viņu drošības sajūtu.”
NDR pārstāvis paziņoja “Politico”, ka redakcijas komanda jau ir atvainojusies tiem, kurus komiķa izgājiens ir aizskāris, kā arī vietējiem medijiem, un centusies sazināties ar mēru, savukārt komiķis atvainojās kultūras centra darbiniekiem un vietējiem medijiem.