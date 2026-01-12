Satīriskais izdevums ierosina savdabīgu veidu, kā likt Trampam aizmirst par Grenlandes sagrābšanu
Kamēr ASV prezidents Donalds Tramps, viņa administrācijas locekļi un atbalstītāji aizvien agresīvāk izsakās par nepieciešamību atņemt Dānijai Grenlandes salu, savdabīgu atturēšanas līdzekli piedāvājis Nīderlandes satīriskais izdevums “De Speld”.
Zobgaļi izdevuma tīmekļa vietnē publicējuši paziņojumu, ka Dānijai ir apnikuši Trampa pastāvīgie draudi Grenlandei, tādēļ “Dānijas premjerministre Mete Frederiksena preses konferencē paziņojusi ka turpmāk arktiskā sala sauksies Epstīna sala, tādējādi Tramps izbeigs par to runāt”.
“Ļaujiet man paziņot ļoti skaidri: Epstīna sala pieder mums. Ja ASV prezidents uzskata par vajadzīgu efektīvāk aizstāvēt Epstīna salu, mēs to varam apspriest kā NATO sabiedrotie. Taču Epstīna sala paliks Dānijas karalistes sastāvā,” ar šādiem vārdiem nīderlandiešu žurnāla versijā Dānijas premjerministre liek Baltā nama saimniekam beigt runāt par šo salu.
Ilggadējā draudzība ar pedofilijā un cilvēktirdzniecībā apsūdzēto finansistu Džefriju Epstīnu jau sen ir Trampam netīkama tēma. Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Trampa pirmās prezidentūras laikā gaidot tiesu, Epstīns pakārās federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada 10. augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam. Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados un šī gadsimta pirmajos gados Trampam bija ciešas attiecības ar Epstīnu, viņi kopīgi mēdza apmeklēt dažādas ballītes, un Tramps vairākkārt bija lidojis Epstīna privātajā lidmašīnā.
Tramps pastāvīgi noliedzis jebkādu saistību ar Epstīna noziedzīgajām aktivitātēm, un pēc 2004. gada konflikta nekustamo īpašumu lietā distancējās no Epstīna. 2024. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā Tramps solīja publiskot ar Epstīnu saistītos dokumentus, taču pēc atgriešanās Baltajā namā mainīja savu viedokli, tos nodēvējot par “demokrātu viltojumu” un paziņojot, ka administrācijai “nav jātērē laiks un enerģija Džefrijam Epstīnam, kurš visiem ir vienaldzīgs”. Zīmīgi, ka Trampa ieceltā ģenerālprokurore Pema Bondi februārī apgalvoja, ka Epstīna "klientu saraksts" atrodoties uz viņas rakstāmgalda, bet vasarā viņas vadītā ministrija paziņoja, ka nav atklāts nekāds "klientu saraksts", kurā esošajiem cilvēkiem varētu izvirzīt kriminālapsūdzības. Trampa administrācijas nevēlēšanās publiskot Epstīna lietas materiālus saniknoja daudzus viņa līdz tam uzticīgos atbalstītājus, tostarp sevišķi aktīvo Džordžijas kongresmeni Mārdžoriju Teilori-Grīnu, kuru Tramps nodēvēja par "nodevēju". Pakļaujoties republikāņu politiskajam spiedienam, Tramps pērn novembrī parakstīja likumprojektu, kas Tieslietu ministrijai uzdeva līdz 19. decembrim publiskot lielāko daļu ar Epstīnu saistīto lietu, taču izdevums “Guardian” 6. janvārī vēstīja, ka ministrija ir publicējusi mazāk nekā 1% no kopējā dokumentu apjoma.
Daudzi Trampa kritiķi viņa aizvien agresīvo ārpolitiku, jo īpaši attiecībā uz Venecuēlu un Grenlandi, saista ar viņa administrācijas vēlēšanos novērst sabiedrības uzmanību, lai varētu nepubliskot visus Epstīna lietas materiālus, kas varētu mest ēnu uz pašu Trampu.