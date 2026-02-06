Demonstrējot atbalstu Grenlandei, Francija un Kanāda atver konsulātus Nūkā
Demonstrējot atbalstu Grenlandei, Francija un Kanāda piektdien atver konsulātus Nūkā. ASV prezidents Donalds Tramps satricināja sabiedrotos, uzstājot uz to, ka nacionālās drošības apsvērumu dēļ Grenlandei, Dānijas autonomajai teritorijai, jābūt ASV kontrolē.
Janvārī Tramps atkāpās no saviem draudiem ar spēku sagrābt šo Arktikas teritoriju, ļaujot ASV sabiedrotajiem uzelpot. ASV prezidents pēc sarunas ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti paziņoja, ka ir vienojies par ietvaru, lai nodrošinātu lielāku ASV ietekmi reģionā. Tomēr šķiet, ka panākta vienošanās tikai par dažām detaļām, un Dānijas un Grenlandes varasiestādes atsakās apspriest jebkādu suverenitātes nodošanu pār Grenlandi.
Ir izveidota ASV, Dānijas un Grenlandes darba grupa, lai apspriestu Vašingtonas bažas par drošību Arktikā, taču sīkāka informācija nav publiskota.
"Savā ziņā tā ir grenlandiešu uzvara, ka divi sabiedrotie atver diplomātiskās pārstāvniecības Nūkā," uzskata Grenlandes Universitātes politologs Jeppe Strandsbjergs.
Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņoja par ieceri atvērt Nūkā konsulātu jūnijā, kad apmeklēja Grenlandi. Makrons šajā vizītē apliecināja Eiropas solidaritāti Grenlandei un kritizēja Trampa ambīcijas.
Kanāda par plānu atvērt konsulātu Grenlandē paziņoja 2024. gada nogalē.
Konsulātu atvēršana ir "veids, kā pateikt Donaldam Trampam, ka viņa agresija pret Grenlandi un Dāniju nav tikai Grenlandes un Dānijas jautājums, bet arī Eiropas sabiedroto un arī Kanādas kā sabiedrotās, kā Grenlandes un Eiropas sabiedroto drauga jautājums," aģentūrai AFP norādīja Dānijas Starptautisko pētījumu institūta Arktikas eksperts Ulriks Prams Gads.
"Tas ir neliels solis, daļa no stratēģijas, kurā mēs šo problēmu padarām par Eiropas problēmu," skaidroja domnīcas "Europa" drošības un aizsardzības analītiķe Kristīne Nisena, norādot, ka sekas skar ne tikai Dāniju, bet arī Eiropu un visu pasauli.
Pēc Strandsbjerga teiktā, abi konsulāti, kas būs pakļauti Francijas un Kanādas vēstniecībām Kopenhāgenā, dos Grenlandei iespēju "praktizēties" neatkarībā. Arī Nisena uzskata, ka lēmums atvērt diplomātiskās pārstāvniecības daļēji ir arī Grenlandes pieaugošās autonomijas atzīšana.
Grenlandei kopš 1992. gada ir diplomātiskās attiecības ar Eiropas Savienību (ES), kopš 2014. gada - ar Vašingtonu un kopš 2017. gada - ar Islandi.
Islande atklāja konsulātu Nūkā 2013. gadā, savukārt Savienotās Valstis, kam bija konsulāts Grenlandes galvaspilsētā no 1940. līdz 1953. gadam, atjaunoja savu misiju 2020. gadā.
Eiropas Komisija (EK) savu pārstāvniecību atvēra 2024. gadā.