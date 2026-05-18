Maldīvijas dzelmē atrod bojāgājušos itāļu nirējus, taču drāma nav beigusies
Maldīvijas dzelmē atrasti visi bojāgājušie itāļu nirēji, taču punkts drāmai vēl nav pielikts. Pieci itāļu nirēji zaudēja dzīvību ceturtdien, izpētot dziļu zemūdens alu, bet sestdien gāja bojā viens no viņu meklētājiem.
Četri bojā gājušie atrasti pie Vaavu atola apmēram 60 metru dziļā zemūdens alā, pateicoties Somijas un Maldīvijas ļoti kvalificētu nirēju komandas darbam, pavēstīja amatpersonas. Piektais bija atrasts jau ceturtdien. Tomēr sarežģīto apstākļu dēļ viņu izcelšana ir atlikta. Divus mirušos plānots izcelt rīt, bet pārējos — parīt, vēsta BBC.
Itālijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka pārējie četri bojāgājušie atrasti alas trešajā daļā vistālāk no ieejas, savukārt pirmo bija izdevies atrast netālu no ieejas.
Maldīvijas valdības pārstāvis Mohameds Hosains Šarīfs pavēstīja Itālijas laikrakstam “Corriere della Serra”, ka nirēju komandai bija izsniegta līdz svētdienai spēkā esoša atļauja koraļļu rifa pētīšanai un dziļūdens niršanai, taču viņu pieteikumā nebija minēta ala. Itāļiem bija atļauts nirt līdz 50 metru dziļumam. Liktenīgās alas ieeja atrodas 47 metru dziļumā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pieci itāļu nirēji gājuši bojā Maldīvijā, pētot zemūdens alas. Negadījums noticis ceturtdien, kad nirēji pie Vaavu atola devās izpētīt zemūdens alas vairāk nekā 50 metru dziļumā un neatgriezās. Bojāgājušo skaitā ir Dženovas universitātes jūras bioloģijas profesore Monika Montefalkone un viņas 20 gadus vecā meita, kā arī trīs citi pētnieki — jahtas kapteinis Džanluka Benedeti bija niršanas instruktors, Federiko Gvaltjēri rakstīja disertāciju par Maldīvijas atoliem, bet Muriela Odenino darbojās jūras dabas aizsardzības jomā.
Nirēju komanda ar jahtu “Duke of York” ceturtdienas rītā devās uz vienu no Maldīvijas vispopulārākajām niršanas vietām. Uz klāja palikusī jahtas komanda sacēla trauksmi, kad pēc ilgāka laika neviens no nirējiem tā arī neuzpeldēja.
Savukārt sestdien dzīvību zaudēja viens no maldīviešu armijas nirējiem. Maldīvijas armijas seržants Mohameds Mahdhī bija nirēju komandā, kas bīstamos apstākļos meklēja bojāgājušo ķermeņus, Viņš kritiskā stāvoklī tika nogādās slimnīcā un no gūtajiem ievainojumiem nomira. “Šodien ūdenī devās astoņi glābējnirēji. Kad viņi iznira, kļuva skaidrs, ka Mohameds Mahdhī nav uzpeldējis,” sestdien paziņoja Maldīvijas valdības pārstāvis. Pārējie nirēji nekavējoties atgriezās dzelmē, kur kolēģi atrada bez samaņas. Maldīvijas armija meklēšanas operāciju raksturojusi kā ārkārtīgi riskantu, ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus.
Eksperti norādījuši, ka traģēdijas iespējamie faktori varētu būt skābekļa toksiskums un panika. Veronas Universitātes slimnīcas pulmonoloģijas nodaļas vadītājs Klaudio Mičeleto ceturtdien izteicās Itālijas izdevumam “Adnkronos”, ka “iespējams, ka kaut slikts notika ar baloniem”, tā kā gājuši bojā visi ekspedīcijas locekļi. “Nāve no skābekļa toksiskuma jeb hiperoksijas ir viens no dramatiskākajiem nāves gadījumiem, kas var notikt niršanas laikā – tās ir briesmīgas beigas,” viņa teikto citē “The New York Post”.
Nirēji parasti elpo balonos saspiestu gaisu, kas sastāv no 21% skābekļa un 79% slāpekļa, bet dažkārt var izmantot arī nitroksu, kuram ir augstāks skābekļa saturs. Tas palīdz pagarināt zem ūdens pavadīto laiku, taču gāzes ar augstāku skābekļa koncentrāciju ieelpošana var kļūt nāvējoša. “Kad ieelpo pārāk augstu skābekļa koncentrāciju, gāze kļūst ķermenim toksiska,” uzsvēra Mičeleto. “Niršanas laikā rodas reibonis, sāpes, apziņas izmaiņas un dezorientācija, padarot neiespējamu izpeldēšanu virspusē.”
Savukārt Itālijas Zemūdens un hiperbāriskās medicīnas biedrības prezidents Alfonso Bolognini norādīja, nirēju nāvi varēja veicināt arī panika. “50 metru dziļā alā dziļumā pietiek ar nirēja kādu problēmu vai panikas lēkmi,” viņš sacīja. “Satrauktu kustību rezultātā ūdens kļūst duļķains un var pasliktināt redzamību,” tādējādi izraisot “nāvējošas kļūdas.”
Maldīvijas varas iestādes notikušo nodēvējušas par briesmīgāko niršanas negadījumu valsts vēsturē. Kaut gan nāves gadījumi niršanas un snorkelēšanas laikā Maldīvijā nav bieži, pēdējā laikā bijuši vairāki letāli gadījumi. 2024. gada 27. decembrī snorkelēšanas laikā dzīvību zaudēja Japānas parlamenta deputāts Tošijuki Adači, bet 2025. gada 19. decembrī noslīka pieredzējusi britu nirēja, kuras vīrs, arī profesionāls nirējs, no bēdām pārdozēja alkoholu un piedzīvoja sirdslēkmi Maldīvijas galvaspilsētas Males lidostā, nomirstot piecas dienas pēc sievas nāves.