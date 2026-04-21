Gerasimovs jau ceturto reizi paziņo par Luhanskas apgabala "pilnīgu atbrīvošanu"; pierādījumi, kā parasti, nav
Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs apgalvo, ka Krievijas okupācijas armija ir pilnībā ieņēmusi Ukrainas Luhanskas apgabalu, taču nesniedz nekādus pierādījumus.
Vizītes laikā pie Krievijas okupācijas vienībām Luhanskas apgabalā Krievijas Ģenerālštāba priekšnieks armijas ģenerālis Valērijs Gerasimovs paziņoja par it kā pilnīgu apgabala ieņemšanu. Par to ziņo Krievijas mediji.
Gerasimovs tikās ar Krievijas okupācijas armijas "Dienvidu" grupas komandieri ģenerālpulkvedi Sergeju Medvedevu un uzklausīja ziņojumus par situāciju frontē. Ģenerālštāba priekšnieks pēc tam apgalvoja, ka Krievijas spēki ir okupējuši visu Ukrainas Luhanskas apgabala teritoriju. Viņš nesniedza nekādus pierādījumus savam apgalvojumam.
Šī nav pirmā reize kara laikā, kad Krievijas ģenerāļi "ziņo" par pilnīgu kontroli pār Luhanskas apgabalu. Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu pirmo reizi par to ziņoja Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam 2022. gadā. Pēc tam Krievijas ģenerāļi vēl vairākas reizes ziņojuši Putinam par Ukrainas Luhanskas apgabala okupāciju. Ukraina vienmēr ir noliegusi Krievijas ģenerāļu apgalvojumu, skaidri demonstrējot kontroli pār ciemiem apgabala rietumos.
Krievijas ģenerāļi par pilnīgu Luhanskas apgabala ieņemšanu ir paziņojuši vismaz četras reizes. Piemēram, pirms tam, 2026. gada 1. aprīlī, Krievijas Aizsardzības ministrija sniedza līdzīgu paziņojumu. Neatkarīgi avoti apstiprina, ka Ukrainas bruņotie spēki kontrolē vairāku apdzīvotos punktus Luhanskas apgabalā. Saskaņā ar OSINT projektu "DeepState", Ukrainas bruņotie spēki tur Novoehorivkas un Nadijas ciemus Luhanskas apgabala rietumos.