"Apnīk tās somas pārvest. Bet neko nevar darīt" - šķirto ģimeņu bērni stāsta par dzīvi divās mājsaimniecībās
Šķiršanās nekad nav viegls process. Īpaši, ja pārim ir bērni. Statistika liecina, ka aizvien biežāk abi vecāki pēc šķiršanās vēlas uzņemties vienlīdz lielu atbildību par atvašu audzināšanu. Modelis – puse laika pie mammas, puse pie tēta kļūst arvien populārāks. Bet kā jūtas paši bērni, dzīvojot šādā modelī?
Saņemot vecāku atļauju, portāls Mammamuntetiem.lv aprunājās ar dažiem bērniem, kuri reāli ikdienā dzīvo divās ģimenēs. Divās dažādās mājsaimniecībās. Visu turpmāk pieminēto bērnu vārdi ir mainīti.
Anna, 13 gadi: Mamma ar tēti izšķīrās pirms diviem gadiem. Es it kā labāk gribēju dzīvot visu laiku pie mammas. Bet bija arī žēl, ka tēti tad satikšu ļoti reti. Tagad es vienu nedēļu dzīvoju pie tēta, otru pie mammas. Esmu jau pieradusi. Tikai apnīk visu laiku tās somas visādas pārvest.
Viktorija, 10 gadi: es dzīvoju divās mājās. Mammas mājā un tēta mājās. Man abās mājās ir sava istaba. Nezinu, kur man patīk labāk. Pie tēta ir batuts un baseins. Man pie tēta ir arī ļoti maza māsiņa. Citreiz apnīk, ka viņa visu laiku raud. Pie mammas dzīvo mans kaķis, es pie tēta viņu nevaru nemt līdzi. Man liekas, tas nav pareizi. Pie mammas man patīk, ka viņa man taisa visādus garšīgus ēdienus.
Egons, 14 gadi: kad vecāki izšķīrās, es biju diezgan mazs. Laikam septiņi gadi man bija. No sākuma mēs ar mammu pārvācāmies uz citu dzīvokli un tēti es satiku tikai citreiz brīvdienās. Vēlāk pie tēta sāku palikt biežāk. Tagad es pats izvēlos, kad pie kura vecāka dzīvošu. Pēdējā laikā vairāk esmu pie tēta, jo skola tuvāk. Brīvdienās parasti braucu pie mammas.
Sendija, 8 gadi: man ir žēl, ka tētis vairs nedzīvo mūsu mājās, bet tētis saka, ka tagad savādāk nevar. Man patīk braukt pie tēta ciemos. Mēs tad ejam uz visādiem veikaliem un atrakcijām. Uz baseinu ar tēti ejam. Bet tad man vienmēr žēl, ka mamma ir palikusi viena pati. Viņa saka, ka ļoti ilgojas.
Dereks, 12 gadi: Vienu nedēļu dzīvoju pie mammas, vienu pie tēta. Nekas traks. Parasti, kad esmu pie mammas man gribās pie tēta, bet kad esmu pie tēta, tad liekas, ka pie mammas foršāk. Manam draugam no futbola arī ir tāpat.
Loreta, 12 gadi: Vecāki nesen izšķīrās. Varbūt arī tā ir labāk, jo viņi diezgan daudz strīdējās. Prasīja man, lai es izvēlos, kur labāk dzīvot, teicu, ka pie mammas. Māsa, kurai ir 14 gadi, gan labāk gribēja pie tēta. Bet tagad mēs abas vienu nedēļu dzīvojam pie tēta, otru pie mammas. Citreiz jau apnīk tas viss. Bet neko nevar darīt.