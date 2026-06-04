Rubio brīdina par Ukrainas kara eskalācijas risku
ASV valsts sekretārs Marko Rubio trešdien brīdināja par Ukrainas kara eskalācijas risku, jo pieaug Kijivas spējas uzbrukt dziļi Krievijas teritorijā.
"Ukraina ir kļuvusi arvien efektīvāka, veicot tāla darbības rādiusa triecienus dziļi Krievijas teritorijā," Rubio sacīja Senāta Finansējuma piešķiršanas komitejas sēdē.
Tā ir "viena no lietām, kas mums atgādina, kāpēc ir svarīgi mēģināt izbeigt šo karu, ja vien mēs to spējam, jo eskalācijas risks ir reāls, reālāks nekā pirms diviem gadiem," teica ASV valsts sekretārs.
Iepriekš, runājot Pārstāvju palātas Ārlietu komitejā, Rubio pauda nožēlu par progresa trūkumu, lai izbeigtu karu.
"Līdz šim neviena no pusēm nav bijusi gatava piekāpties, jo īpaši Krievijas puse, taču [piekāpšanās] ir nepieciešama, lai panāktu mieru," viņš sacīja, piebilstot, ka ASV ir gatavas turpināt centienus panākt kara izbeigšanu.
Rubio arī norādīja, ka Vašingtona nav neitrāla starpniece.
"Būsim atklāti - mēs neesam neitrāli starpnieki šajā karā. Mēs nepiegādājam ieročus Krievijai. Mēs piegādājam ieročus tikai Ukrainai. Mēs nenosakām sankcijas Ukrainai, tikai Krievijai. Tāpēc mēs acīmredzami esam nostājušies kādā pusē," teica ASV valsts sekretārs.
Viņš arī uzsvēra, ka ASV turpina pārdot ieročus Ukrainai ar programmas PURL starpniecību. NATO programma "Prioritāro Ukrainas prasību saraksts" (PURL) paredz ASV ieroču iegādi ar Eiropas naudu Ukrainas atbalstam.