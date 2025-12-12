Zelenskis paviesojas Kupjanskā - pilsētā, kuru, kā Putins saka "kontrolē krievi"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apmeklējis frontes līniju Kupjanskā un publicējis arī video, ko filmējis pie nopostītās pilsētas robežzīmes.
"Ukrainas spēki gūst reālus panākumus. Daudzi krievi runāja par Kupjansku, mēs redzam rezultātu. Es satiku mūsu karavīrus, pateicos katrai vienībai, katram karavīram, kas iznīcina okupantus. Panākumi kaujas laukā stiprina mūsu pozīcijas diplomātijā. Lepojamies ar mūsu karavīriem. Slava Ukrainai!" sacīja Volodimirs Zelenskis.
Ukrainas bruņotie spēki ir veiksmīgi bloķējuši Krievijas spēkus Kupjanskā un pēc ilgstošas operācijas atbrīvojusi visu pilsētas ziemeļrietumu nomali. Pēc bloķēšanas līnijas izveidošanas Ukrainas vienības ātri ieņēma Radkivku un Kindrašivku un pakļāva Holubivku uguns kontrolei, pirms atbrīvoja Mirni un ziemeļrietumu pieejas Kupjanskai, apstiprina "Deepstate".
Cīņas turpinās, jo pilsētas centrā tiek identificēti un likvidēti atlikušie Krievijas anklāvi.
Saskaņā ar Ukrainas armijas datiem no 22. septembra līdz 12. decembrim ukraiņu vienības pie Kupjanskas likvidējušas 1027 krievu iebrucējus, 291 iebrucējs guvis ievainojumus, bet 13 krituši gūstā.
Krievijas karaspēka Kupjanskas "ieņemšanas" hronoloģija:
- 20. novembris - Krievijas Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs ziņo Putinam par Kupjanskas ieņemšanu.
- 27. novembris - Putins paziņo, ka "ienaidnieka grupa Kupjanskā ir pilnībā iznīcināta, pilsēta ir pilnībā mūsu rokās"
- 2. decembris - Putins uzaicina ārvalstu žurnālistus uz "ieņemto pilsētu".
- 12. decembris - Volodimirs Zelenskis ierodas Kupjanskā.
"Z" kopienā atzīst, ka uzbrukums Kupjanskai atgādina tipisku krievu "gaļas karu". Karaspēks tiek mests pret nocietinātām Ukrainas pozīcijām bez pietiekama atbalsta, artilērijas un tehnikas. Vietējie komandieri stiprina barjeras un izvieto mīnas nevis lai izlauztos cauri, bet lai kaut kā sagatavotos Ukrainas pretuzbrukumiem.
Krievijas propagandisti – tie paši, kas gadiem ilgi slavēja armiju – tagad raksta tieši: "Noņemiet savas rozā brilles, politurki visus maldina." Viņi atzīst, ka Putina vārdi par "drīzu Kupjanskas atbrīvošanu" nav patiesi. Gandrīz nav progresa, mikrorajoni nav pārņemti, uzdevumi nav izpildīti, motivācija mazinās un zaudējumi pieaug.