Gerasimovs salā dzen okupantus nofilmēt 5 sekunžu video, lai attaisnotu savus melus par sagrābtu Ukrainas ciematu, bet...
Krievijas Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs pirms kāda laika ziņoja, ka Krievijas armija Harkivas apgabalā ieņēmusi Kupjanskas-Uzlovas ciematu. Viņa apgalvojumu apgāza ciemata centrā izvietotā Ukrainas armijas 413. atsevišķā strēlnieku bataljona komandieris Romans Kovalovs. Tagad Gerasimovs gājis vēl tālāk, lai attaisnotu savus melus.
"Sveiki visiem no Kupjanskas-Uzlovas centra. Es šodien esmu ar cepuri, kā apsolīju mammai," video iesāk 413. atsevišķā strēlnieku bataljona komandieris Romans Kovalovs.
"Kā jau es jums teicu Kupjanaksa-Uzlova atrodas pilnīgā Ukrainas Bruņoto spēku kontrolē un šobrīd mēs atrodamies ciema centrā," turpina komandieris.
"Viss kluss un mierīgs, atkal esmu bez bruņuvestes. Ziniet kāda ir atšķirība starp Krievijas Ģenerālštāba priekšnieku un Ukrainas bataljona komandieri? Es nemeloju. Kad saku, ka Kupjanaksa-Uzlova ir Ukrainas kontrolē, es tur atrodos, bet Gerasimovs saka citādāk. Bet ir viens paradokss," norāda Kovalovs.
Tālāk viņš pavērš kameru uz diviem okupantiem, kuri nosauc sevi par Antonu un Alekseju. Viņiem rokās ir ieroči un mugurā bruņuvestes.
"Valērij Vasiļjevič, kad jums Putins pajautās, kāpēc kārtējo video no krievu kontrolētās Kupjanaksa-Uzlovas filmējis ukraiņu bataljona komandieris, jūs viņam pasakiet, ka tā ir hibrīdkara īpatnība," skaidro Kovalovs.
"Vēlētos vērsties pie krievu karavīriem un viņu mātēm. Jūsu Kremļa vadība šādā salā dzen izsalkušus, nosalušus padotos, jūsu bērnus, lai nofilmētu 5 sekunžu video, ka it kā Kupjanska-Uzlova ir Krievu kontrolē. Vai tas ir tā vērts, spriediet paši. Slava Ukrainas bruņotajiem spēkiem, Slava Ukrainai," video noslēdz komandieris.
Pirms nedēļas Krievijas Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs sociālajos tīklos kļuva par izsmiekla objektu pēc tam, kad paziņoja par Kupjanskas-Uzlovas ciema ieņemšanu Harkivas apgabalā. Gerasimovs par šiem iespaidīgajiem "panākumiem" paziņoja "Rietumu" karaspēka grupas pārbaudes laikā. Viņa paziņojuma video publicēja Krievijas Aizsardzības ministrija. Pēc ģenerāļa teiktā, ciems jau ir "ieņemts", un it kā notiek "apkārtnes tīrīšana". Tomēr patiesībā Krievijas karaspēks ciemam pat nav pietuvojies. Gandrīz uzreiz pēc paziņojuma "DeepState" dati atklāja patieso ainu: Kupjanska-Uzlova atrodas vismaz 10 kilometru attālumā no tuvākajām Krievijas pozīcijām. Turklāt ciems pat neatrodas "pelēkajā zonā" – to pilnībā kontrolē Ukrainas bruņotie spēki.
Kupjanskas-Uzlovas centrā izvietotā 413. atsevišķā strēlnieku bataljona komandieris Romans Kovalovs ierakstīja atbildes video no ciema centra, kur pastaigājās bez bruņuvestes un norādīja uz Gerasimova melīgajiem paziņojumiem.
Kāpēc Kupjanska-Uzlova ir tik svarīga?
Šī apmetne ir vairāk nekā tikai ciems: tajā atrodas nozīmīgs dzelzceļa mezgls, kas savieno maršrutus ar Harkivu, Valuikiem, Svjatogorsku, Belgorodu, Popasnaju un Kupjansku-Pivdenniju. 2022. gadā Krievija to aktīvi izmantoja karaspēka pārvietošanai.
Tā paša gada rudenī Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja Kupjansku-Uzlovoju pretuzbrukuma laikā Harkivas apgabalā. Kopš tā laika Krievijas armija nav spējusi atgūt kontroli pār šo teritoriju.
Patiesībā, pēc analītiķu domām, Krievijas virzība janvārī sasniedza aptuveni 160 kvadrātkilometrus. Tas ir zemākais rādītājs pēdējo deviņu mēnešu laikā.