Gerasimova paziņojums par sagrābtu Ukrainas ciematu izraisa sašutumu pat "Z" patriotu vidū
Krievijas Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs sociālajos tīklos kļuva par izsmiekla objektu pēc tam, kad paziņoja par Kupjanskas-Uzlovas ciema ieņemšanu Harkivas apgabalā.
Krievijas Ģenerālštāba priekšnieks Valērija Gerasimova paziņojums par "sagrābtu" Ukrainas ciematu izraisījis sašutumu pat Z blogeru vidū. Problēma ir tāda, ka Krievijas karaspēks ciemam pat nav pietuvojies.
Viņa paziņojums uzreiz tika atmaskots, jo pat "Z" kara korespondenti ir apmulsuši par meliem.
Gerasimovs paziņoja par šiem iespaidīgajiem "panākumiem" "Rietumu" karaspēka grupas pārbaudes laikā. Viņa paziņojuma video publicēja Krievijas Aizsardzības ministrija. Pēc ģenerāļa teiktā, ciems jau ir "ieņemts", un it kā notiek "apkārtnes tīrīšana".
Kartes liecina par pretējo
Gandrīz uzreiz pēc paziņojuma "DeepState" dati atklāja patieso ainu: Kupjanska-Uzlova atrodas vismaz 10 kilometru attālumā no tuvākajām Krievijas pozīcijām. Turklāt ciems pat neatrodas "pelēkajā zonā" – to pilnībā kontrolē Ukrainas bruņotie spēki.
Pat Krievijas propagandas "Telegram" kanāli bija spiesti atzīt neatbilstību starp Gerasimova vārdiem un realitāti.
Pat Z militārie korespondenti ir sašutuši par meliem
"Pēc tik skaista ziņojuma mēs droši vien iesim uzpīpēt. Klusumā," rakstīja Z kanāls "Divi majori".
Vladimirs Romanovs, Z kanāla "Romanovu gaisma" autors, Gerasimova paziņojumu nosauca par "iekrāsošanas" rezultātu, atsaucoties uz praksi paziņot par progresu, kas neatbilst realitātei.
Prokrieviskais "Telegra" kanāls "Belaruskij silovik" publicēja karti, kurā melnā krāsā uzzīmēja Ukrainas bruņoto spēku kontrolē esošo teritoriju robežu un zilā krāsā iezīmēja apmetnes, kas, "maigi izsakoties, nav pilnībā mūsu kontrolē". Kartē norādīts, ka Krievijas armija nav sasniegusi Kupjansku-Uzlovu.
Kāpēc Kupjanska-Uzlova ir tik svarīga?
Šī apmetne ir vairāk nekā tikai ciems: tajā atrodas nozīmīgs dzelzceļa mezgls, kas savieno maršrutus ar Harkivu, Valuikiem, Svjatogorsku, Belgorodu, Popasnaju un Kupjansku-Pivdenniju. 2022. gadā Krievija to aktīvi izmantoja karaspēka pārvietošanai.
Tā paša gada rudenī Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja Kupjansku-Uzlovoju pretuzbrukuma laikā Harkivas apgabalā. Kopš tā laika Krievijas armija nav spējusi atgūt kontroli pār šo teritoriju.
Patiesībā, pēc analītiķu domām, Krievijas virzība janvārī sasniedza aptuveni 160 kvadrātkilometrus. Tas ir zemākais rādītājs pēdējo deviņu mēnešu laikā.