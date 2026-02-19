Ukrainas armijas panākumi Zaporižjas sektorā varētu apraut Gerasimova karjeru: "Krēsls zem viņa ir sašūpojies"
Ukrainas militārpersona uzsvēra, ka Krievijas armijas ofensīva Zaporižjas apgabalā ir Valērija Gerasimova mēģinājums attaisnoties Vladimiram Putinam par savu neveiksmi Kupjanskā. Neveiksme šajā sektorā varētu nozīmēt ģenerāļa militārās karjeras beigas.
Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumi Zaporižjas apgabalā nav pretuzbrukums vārda tiešā nozīmē. Tie ir pretuzbrukumi atsevišķām Krievijas armijas pozīcijām, konkrētām vienībām, kas ir pavirzījušās uz priekšu vai iefiltrējušās Ukrainas teritorijā. Šo apgalvojumu 18. februārī televīzijas kanālā "Kijiva 24" izteica Ukrainas Bruņoto spēku sauszemes spēku rezerves padomes priekšsēdētājs Ivans Timočko.
"Tie ir tieši triecieni pret Krievijas priekšgala vienībām," uzsvēra avots. Eksperts norādīja, ka pašreizējā salstošajā temperatūrā jebkuru okupācijas spēku izolācija no citiem spēkiem, vadības un apgādes ir garantēts nāves spriedums.
Viņš uzslavēja Ukrainas karavīrus par veiksmīgi izvēlētu brīdi virknei militāro operāciju. Timočko atgādināja, ka okupantu ofensīvas galvenais iniciators Zaporižjas apgabalā ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs, kurš cenšas kompensēt neveiksmes Pokrovskā un pilnīgu izgāšanos Kupjanskā.
"Krēsls zem viņa ir sašūpojies," atzīmēja veterāns. Pašreizējā situācija frontē ir tāda, ka okupantu galīga sakāve šajā sektorā varētu nozīmēt ģenerāļa Gerasimova militārās karjeras beigas.
Операція на Запорізькому напрямку проводиться, але це не контрнаступ: військовий експерт про ситуацію на фронті
"Це не контрнаступ, як це хочуть подати росіяни. Це саме удари по російських передових підрозділах, по зрізанню тих, хто зумів, скажімо, десь проникнути. А у… pic.twitter.com/l728yJBVPf
17. februārī tika ziņots, ka pretuzbrukuma laikā Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja 201 kvadrātkilometru okupētās teritorijas, īpaši veiksmīgi gūstot panākumus Zaporižjas apgabalā.