Kubā tiks pārtraukti maksājumi ar "Visa" un "Mastercard" kartēm
Tā kā ārvalstu banka, kas apstrādā darījumus ar "Visa" un "Mastercard" kartēm, jaunu ASV sankciju dēļ nolēmusi izbeigt sadarbību ar Kubas valsts finanšu pakalpojumu uzņēmumu, Kubā tiks pārtraukti maksājumi ar šīm kartēm, trešdien paziņoja Kubas centrālā banka.
Tā norādīja, ka banka, kas paziņojumā nav nosaukta, no 6. jūnija pārtrauks sadarbību ar Kubas valsts uzņēmumu "Fincimex".
Jaunās sankcijas ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija noteikusi ar Kubas armiju saistītajam konglomerātam GAESA, kurā ietilpst "Fincimex". Ārvalstu bankām un uzņēmumiem, kas turpinās sadarboties ar GAESA, varēs tikt piemērotas ASV sankcijas.
Četri viesnīcu operatori no Spānijas, Kanādas un Indonēzijas jau ir paziņojuši par plāniem pārtraukt darbību pašumos, kurus tie kopīgi pārvalda ar GAESA.
Kubas centrālā banka vainoja Vašingtonas politiku pret Kubu, norādot, ka ārvalstu banka informējusi "Fincimex", ka tā vairs nevarēs likumīgi ievērot noslēgtos līgumus, tiklīdz sankcijas stāsies spēkā.
Maksājumi ārvalstu valūtā Kubā tagad būs iespējami tikai skaidrā naudā, ar iekšzemes debetkartēm un Krievijas "Mir" un Ķīnas "UnionPay" kartēm.