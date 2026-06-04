"Meita teica, ka dzirdējusi knikšķīti" - kas jāzina par batutiem, lai bērnu prieki nebeigtos ar lauztām kājām
Batuti ir ļoti populāra bērnu izklaide, taču uz tiem gūto traumu statistika ir dramatiska. Bieži vien nevainīgas bērnu izklaides uz batuta nereti beidzas ar braucienu uz slimnīcu, jo lauzta roka, traumēta kāja vai notikusi nopietnāka nelaime. Lai vasaras prieki nebeigtos ar traumām, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atgādina par svarīgākajiem drošības noteikumiem batutu uzstādīšanā un lietošanā.
Īpaši svarīgi ir ievērot prasības drošai batutu uzstādīšanai un lietošanai. Batuts jāuzstāda, stingri ievērojot ražotāja norādījumus. Tāpat regulāri ir jāpārbauda tā tehniskais stāvoklis, jāizvēlas piemērots novietojums un jānodrošina pieaugušo uzraudzība laikā, kad bērni izmanto batutu.
Tehniskais stāvoklis:
Batuta metāla atsperēm, āķiem un rāmim jābūt ar aizsargpārklājumu, kas ir kontrastējošā krāsā, salīdzinot ar lēkājamās daļas virsmu;
❗ Ap batutu jābūt drošības tīklam;
❗ Batutam nedrīkst būt caurumu, plīsumu vai plaisu;
❗ Batuta rāmis nedrīkst būt bojāts;
❗ Batutam jābūt tīram un sausam;
❗ Batutam nedrīkst būt nekādu citu defektu.
Izvietojums:
- Batutam jābūt izvietotam brīvā vietā, kur nav potenciālu apdraudējumu, piemēram, žogi, dzīvžogi, koki, mieti vai citi priekšmeti;
- Ap batutu jābūt vismaz 2,5 metrus platai drošas krišanas zonai;
- Batutam jābūt izvietotam uz enerģiju absorbējošas pamatnes (piemēram, zālienā, smiltīs, mizu mulčā vai uz cita materiāla, kas nodrošina amortizējošu efektu);
- Batuts nedrīkst būt izvietots uz cietas pamatnes (piemēram, uz betona vai asfalta) un bez drošības tīkla.
Izmantojot batutu, ir jāņem vērā vairāki noteikumi:
❌ Nelietot batutu, ja tas ir slapjš;
❗Uz batuta drīkst atrasties tikai viena persona;
❗Jālēkā batuta vidusdaļā un jāaiztaisa drošības tīkls;
❌ Nedrīkst lēkt nost no lēkājamās virsmas;
❌ Nedrīkst mest kūleņus;
❗Jāstāv drošā attālumā, kad kāds cits izmanto batutu;
❌ Nedrīkst atrasties zem batuta brīdī, kad tas tiek lietots;
❗Pirms batuta izmantošanas ir jānoņem visas rotaslietas, pulkstenis un jānovelk apģērbs, kas varētu aizķerties (piemēram, ar savilcēm, āķiem un cilpām);
❌ Atrodoties uz batuta, nedrīkst ēst un dzert;
❗Jāievēro norāde par lietotāja maksimālo svaru un/vai vecumu;
❗Kamēr bērni lēkā, pieaugušajam viņi ir jāpieskata.