Rīgas parkos uzstādīs mājvietas vientuļajām bitēm un citiem apputeksnētājiem
Šodien plkst. 14 SIA "Rīgas meži" apsaimniekotajā Uzvaras parkā notiks projekta "Kukaiņu mājas Rīgas parkos" atklāšanas pasākums, kura laikā sabiedrībai tiks prezentētas inovatīvas 3D drukātās kukaiņu mājas, kas izvietotas galvaspilsētā, informēja uzņēmums "Rīgas meži".
Projekts tapis radošās apvienības "Fabula", arhitekta Helmuta Nežborta, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 3D betona drukas zinātniskās laboratorijas, "Rīgas mežu" un "Eiropas Klimata pakta" sadarbībā, konsultējoties ar entomologu Uģi Piterānu un Latvijas Dabas fondu.
Projekta mērķis ir veicināt bioloģisko daudzveidību pilsētvidē, radot piemērotas mājvietas vientuļajām bitēm - nozīmīgai apputeksnētāju grupai, kas nodrošina augu apputeksnēšanu un ekosistēmu darbību. Vienlaikus projekts demonstrē, kā arhitektūru un 3D drukas tehnoloģijas iespējams izmantot dabā balstītu risinājumu veidošanā pilsētvidē.
Kukaiņu mājas izgatavotas no 3D drukāta betona, izmantojot alternatīvu, mazāk emisiju radošu sastāvu. Betona konstrukcijās ievietoti niedru un smilgu stiebri, kas kalpo par piemērotu dzīvesvietu vientuļajām bitēm.
Vasarā notiks kukaiņu māju apdzīvotības novērošana un dokumentēšana, lai izvērtētu risinājuma efektivitāti un tā potenciālu plašākai izmantošanai pilsētvidē. Pie objektiem būs pieejama arī informācija par vientuļajām bitēm un to nozīmi ekosistēmās.
Eksperimentālās kukaiņu mājas kalpos kā pilotprojekts, kas nākotnē varētu veicināt plašāku dabā balstītu risinājumu ieviešanu Rīgā.