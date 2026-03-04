Krievija ņem atelpu? Luhanskā atzīst okupācijas armijas nogurumu pēc intensīviem "gaļas uzbrukumiem"
Krievijas Federācijas okupācijas karaspēka pārstāvis Luhanskā Andrejs Maročko nāca klajā ar paziņojumu, kurā pavēstīja par "operatīvo pauzi".
Krievijas okupācijas armija pēc tā dēvētajiem "gaļas uzbrukumiem" aizvadītajā ziemā ir tik būtiski novājināta, ka tai nācies izsludināt "operatīvo pauzi". Ar šādu negaidītu paziņojumu klajā nācis tā sauktais "Luhanskas tautas republikas tautas milicijas" oficiālais pārstāvis Andrejs Maročko.
Okupācijas pārstāvja nolasītais paziņojums bija visai dīvains un tajā tika mēģināts skaidrot gaidāmo aktīvo kaujas darbību samazināšanu. Viņš sūdzējās, ka ziemas ofensīva noritējusi "ļoti un ļoti sarežģīti", tādēļ Krievijas bruņotajiem spēkiem nepieciešama "operatīvā pauze".
"Pavasara pirmajā pusē mūsu puiši daudzos virzienos ņems operatīvo pauzi. Tas saistīts ar diezgan ilgstošām un intensīvām kaujas darbībām. Ir jānostiprinās jaunajās līnijās un pozīcijās, jāpievilk aizmugure, jāveic rotācijas pasākumi. Puiši ir noguruši... Dažas vienības jānosūta kaujasspēju atjaunošanai. Turklāt pašlaik sākas atkusnis, bezceļš kaujas saskares līnijā," paziņoja Maročko.
Ja viņa teiktais atbilst patiesībai, tas varētu liecināt par Krievijas uzbrukuma spēju samazināšanos. Zaudējumi ir lieli, bet jauna personāla piesaiste kļūst arvien sarežģītāka. Krievijas bruņoto spēku situāciju, kā tiek apgalvots, pasliktinājusi arī satelītsakaru sistēmas "Starlink" atslēgšana un ziņapmaiņas lietotnes "Telegram" bloķēšana, kas būtiski traucējusi sakarus okupācijas spēku rindās.