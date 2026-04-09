Krievijā ziņo par Ukrainas uzbrukuma sekām Baltijas jūras ostām
Pēc Ukrainas uzbrukumiem Krievijas naftas eksports no Baltijas jūras ostām samazinājās līdz 15 mēnešu zemākajam līmenim. Ustjlugas, Primorskas un Novorosijskas infrastruktūras bojājumi samazina Krievijas ieņēmumus no dārgās naftas.
Krievijas laikraksts "Kommersant" ziņoja, ka Krievijas naftas eksports no Baltijas jūras ostām Ustjlugas un Primorskas pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem strauji samazinājās līdz 15 mēnešu zemākajam līmenim. Saskaņā ar "Cenu indeksu centra" datiem, piegādes apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu samazinājās par 33,2% līdz aptuveni 115 000 tonnām dienā.
Šonedēļ no šīm ostām izbrauca tikai septiņi tankkuģi, salīdzinot ar 11 iepriekšējā nedēļā, kas liecina par ievērojamu pārvadājumu intensitātes samazināšanos.
Triecieni jau ietekmē Krievijas ieņēmumus
Marta beigās un aprīļa sākumā Ustjlugas un Primorskas ostas tika pakļautas dronu uzbrukumiem. Primorskā aizdegās naftas uzglabāšanas rezervuāri, un tika bojāta arī naftas cauruļvada daļa. Ustjluga tika bojāta 31. martā.
Vienlaikus piegādes no Novorosijskas samazinājās par 17,5% pēc naftas iekraušanas termināļu bojājumiem, kuru novēršana varētu ilgt vismaz nedēļu.
Krievija zaudē daļu no ieguvumiem, ko sniedz pieaugošās naftas cenas
Eksporta kritums notiek laikā, kad naftas cenas pieaug Tuvo Austrumu konflikta laikā. Martā Krievijas preču indekss sasniedza augstāko līmeni kopš 2022. gada.
Galvenie Krievijas naftas pircēji joprojām ir Indija (59%), Turcija (16%) un Ķīna (13%), taču ostu infrastruktūras bojājumi ierobežo spēju palielināt piegādes.