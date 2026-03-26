Visa osta liesmās: Ustjlugas naftas terminālis pēc Ukrainas dronu uzbrukuma ir liesmu pārņemts
Ugunsgrēka apmērs liecina par nopietniem postījumiem. Jauni videoieraksti atklāj, ka Ukrainas dronu trieciena sekas ir ievērojami smagākas nekā sākotnēji tika lēsts.
Tiešsaistē publicēti jauni fotoattēli un video par milzīgu ugunsgrēku Ustjlugas naftas terminālī Ļeņingradas apgabalā. Videoierakstā redzams, ka horizonts ir pilnībā pārņemts ar liesmām un gaisā desmitiem un simtiem metru augstumā paceļas biezi, melni dūmi. Vizuālās norādes liecina, ka ugunsgrēks ir pārņēmis ievērojamu ostas infrastruktūras daļu, tostarp tankkuģu piestātnes zonu un degvielas uzglabāšanas iekārtas. Attēlos un video redzama intensīva degšana ar vairākiem karstajiem punktiem, kas var liecināt par bojājumiem vairākām tvertnēm vai tehnoloģiskajām zonām.
Blīvi dūmi norāda uz ugunsgrēku, kurā iesaistīti naftas produkti, kas parasti deg ilgi un ir grūti nodzēšami. Spriežot pēc videoieraksta, ugunsgrēks ir izplatījies pa piestātnes līniju, kur atrodas kuģi un degvielas pārkraušanas iekārtas. Ja piestātnes vai sūknēšanas sistēmas tiek bojātas, terminālis var īslaicīgi zaudēt iespēju iekraut naftu un naftas produktus. Video redzami arī aculiecinieki un skatītāji, kas vēro ugunsgrēku no ceļa, kas ļauj novērtēt ugunsgrēka apmērus — uguns kvēlojošais starojums aptver ievērojamu horizonta daļu.
Sekas naftas eksportam
Ustjluga tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem naftas centriem Krievijas ziemeļrietumos. Šāda mēroga bojājumi infrastruktūrai varētu izraisīt degvielas pārkraušanas apturēšanu. Ja ugunsgrēks skar tvertnes vai cauruļvadu sistēmu, atjaunošana varētu aizņemt ievērojamu laiku. Bojājumi kuģiem varētu radīt papildu finansiālus zaudējumus un kavēšanos piegādes loģistikā.