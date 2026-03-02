Sprādzieni un ugunsgrēks Novorosijskā: deg naftas terminālis, kas apgādāja Krievijas okupācijas armiju
2. marta naktī Novorosijska tika pakļauta bezpilota lidaparātu uzbrukumiem. Triecieno laikā aizdegās "Šešharis" naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem Krievijas armijas eksporta un apgādes objektiem.
2. marta naktī Novorosijskas pilsēta tika pakļauta dronu uzbrukumam. Sprādzieni satricināja ostas teritoriju, kur aizdegās "Šešharis" naftas terminālis. Tas ir svarīgs eksporta infrastruktūras objekts Krievijas dienvidos un tam ir stratēģiska nozīme, ziņo "The Moscow Times".
Aizvadītajā naktī Novorosijsku satricināja virkne sprādzienu. Pirmie ziņojumi par sprādzieniem vietējos sociālajos tīklos parādījās ap pulksten 22:50 pēc Kijivas laika 1. martā. Drīz vien netālu no ostas izcēlās ugunsgrēks, kas pārņēma "Šešharis" naftas termināli. Šis komplekss tiek uzskatīts par lielāko Krievijas dienvidos un tam ir stratēģiska loma naftas un naftas produktu pārkraušanā.
Krasnodaras apgabala darba grupa ziņo, ka notriekto dronu atlūzas sabojāja sešas dzīvojamās ēkas un piecas privātmājas. Mērs Andrejs Kravčenko ziņoja par satiksmes bloķēšanu netālu pie krastmalas, tomēr vietējās varas iestādes neziņoja par citiem postījumiem.
Krievijas mediji ziņo, ka uzbrukums veikts gan no gaisa, gan no jūras. Objekts atrodas aptuveni 345 kilometru attālumā no frontes līnijas. Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka 2. marta naktī Krievijas pretgaisa aizsardzība iznīcināja 172 lidmašīnas tipa dronus, tostarp 67 virs Melnās jūras un 66 virs Krasnodaras apgabala. Droni tika pamanīti arī virs Krimas, kā arī Belgorodas, Kurskas un Astrahaņas apgabaliem. Uzbrukums izraisīja ievērojamus traucējumus lidostās valsts dienvidos. Krasnodarā tika kavēti 17 reisi un astoņi tika atcelti. Sočos tika kavēti 68 reisi un astoņi atcelti, tostarp starptautiskie reisi uz Stambulu, Telavivu un Dubaiju. Gelendžikā tika atcelts viens ienākošais un viens izejošais reiss.
"Šešhara" jau iepriekš ir bijusi uzbrukumu mērķis. 2025. gada novembrī tika bojāta naftas bāze, "Černomortransņefķ" piestātne un "NUTEP" konteineru termināls. Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs sniedzis informāciju, ka objekts tiek izmantots, lai atbalstītu Krievijas karaspēku, kas veic kaujas operācijas Ukrainā.