Lietuvā izdevies atrast nokritušā ukraiņu drona atlūzas. Iespējams, tas bija lidojis uz Krievijai kritiski svarīgo Primorskas ostu
Ārkārtas situāciju dienesti otrdienas pēcpusdienā ir pabeiguši Ukrainas drona atlūzu savākšanas operāciju Varēnas rajonā, netālu no robežas ar Baltkrieviju. Līdz ar to ir atcelts īpašo pasākumu plāns "Skydas" ("Vairogs").
"Ugunsdzēsēji un glābēji ir pabeiguši operācijas Lavīsa ezera apkaimē, kur tika atrastas nokritušā drona atlūzas," paziņoja Ugunsdzēsības un glābšanas departaments. Īpašo pasākumu plāna izpildē glābēji palīdzēja policijas specvienība "Aras" atlūzu savākšanā. Atlūzas tika izceltas no ledus, un tika apsekota ezera gultne.
""Aras" vienības ūdenslīdēji izcēla priekšmetus no ezera dzelmes. Savāktie priekšmeti tika dokumentēti un iesaiņoti," sacīja Policijas departamenta pārstāvis Ramūns Matonis.
"Operācija tika pabeigta plkst. 16.45, "Skydas" plāns tika atcelts, un teritorija ir atkal atvērta," viņš piebilda, norādot, ka pirmstiesas izmeklēšanas procedūras turpināsies.
Glābšanas darbos tika iesaistītas divas ugunsdzēsēju laivas, zemūdens kameras un cits specializētais aprīkojums, kā arī 13 Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta darbinieki.
Drons pirmdien agri no rīta nogāzās uz sasalušā Lavīsa ezera un neradīja draudus sabiedrības drošībai. Premjerministre Inga Ruginiene otrdienas rītā apstiprināja, ka nokritušais un eksplodējušais lidaparāts bija Ukrainas drons, kas bija paredzēts mērķim Krievijā.
Aizsardzības amatpersonas teica, ka bezpilota lidaparāts, visticamāk, novirzījās no kursa elektroniskās karadarbības traucējumu dēļ un, iespējams, bija paredzēts uzbrukumam Primorskas ostai Krievijas ziemeļrietumos.
Ugunsdzēsības un glābšanas departamentā informēja, ka meklēšana sākās pirmdien, bet drošības apsvērumu dēļ tika pārtraukta naktī, un šajā laikā vietu apsargāja policija.