Pēc ukraiņu trieciena paralizēta Krievijas galvenās Melnās jūras naftas eksporta ostas darbība Novorosijskā
Pēc Ukrainas dronu trieciena Melnās jūras ostai Novorosijskai un tā izraisītā ugunsgrēka apturēts naftas eksports, aģentūrai "Reuters" pavēstīja avoti.
Satellite imagery of the Russian naval base in Novorossiysk following the strike on the night of April 6. The images show damage to the bow of the frigate Admiral Essen, a carrier of "Kalibr" cruise missiles. One of the piers was also damaged. Following the strike, an oil spill… pic.twitter.com/jr5ftTJiAi— WarTranslated (@wartranslated) April 7, 2026
No naftas termināļa "Šesharis" parasti dienā tiek nosūtīti 700 000 barelu jēlnaftas. Eksporta apturēšana palielinās slogu Krievijas infrastruktūrai, kurai ir vairākkārt uzbrukts, raksta aģentūra.
"Avoti sacīja, ka Krievija būs spiesta samazināt ieguvi, jo krājas rezerves un krātuves piepildās, kamēr globālais pieprasījums pēc Tuvo Austrumu jēlnaftas alternatīvām ir augsts un Krievija varētu izmantot situāciju, ko izraisījis karš ar Irānu," raksta "Reuters".
Arī naftas eksports no Krievijas lielākās Baltijas ostas Ustjlugas kopš pagājušās nedēļas ir apturēts pēc masveida bezpilota lidaparātu uzlidojumiem un ugunsgrēkiem, pavēstīja avoti.
Naftas terminālis "Šesharis" jau vairākkārt ir bijis Ukrainas bezpilota lidaparātu mērķis, tāpat kā Kaspijas jūras cauruļvadu konsorcija (KPC) terminālis, kas atrodas citviet Novorosijskā.