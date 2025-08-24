Ukraina dod pamatīgu triecienu Krievijas enerģētikai: sprādzieni Ustjlugas ostā Ļeņingradas apgabalā un Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcā
Ugunsgrēks Ustjlugas ostas teritorijā (ekrānuzņēmums no "X")
Ukraina dod pamatīgu triecienu Krievijas enerģētikai: sprādzieni Ustjlugas ostā Ļeņingradas apgabalā un Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcā

Ukrainas droni svētdien uzbrukuši vairākos Krievijas reģionos, tostarp notikuši uzbrukumi kompānijas "Novatek" sašķidrinātās dabasgāzes rūpnīcai Ustjlugas ostā Ļeņingradas apgabalā un Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcai Samaras apgabalā.

Avoti Ukrainas specdienestos aģentūrai UNIAN pastāstījuši, ka dabasgāzes rūpnīcā Ustjlugas ostā noticis liels sprādziens un izcēlies ugunsgrēks.

Samaras apgabala gubernators Vjačeslavs Fedoriščevs paziņoja, ka bezpilota lidaparāti uzbrukuši rūpniecības uzņēmumam Sizraņā, taču nav nosaucis šo uzņēmumu. Vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos vēsta, ka pilsētā bijuši dzirdami vismaz pieci sprādzieni. Tiek ziņots, ka uzbrukts Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcai.

Vēlāk Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs apstiprināja, ka doti triecieni rūpnīcām Ustjlugā un Sizraņā.

Savukārt Kurskas atomelektrostacijā (AES) drons sabojājis transformatoru, vēstī AES preses dienests, piebilstot, ka radiācijas līmenis nav paaugstināts.

