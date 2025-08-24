Ukraina dod pamatīgu triecienu Krievijas enerģētikai: sprādzieni Ustjlugas ostā Ļeņingradas apgabalā un Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcā
Ukrainas droni svētdien uzbrukuši vairākos Krievijas reģionos, tostarp notikuši uzbrukumi kompānijas "Novatek" sašķidrinātās dabasgāzes rūpnīcai Ustjlugas ostā Ļeņingradas apgabalā un Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcai Samaras apgabalā.
More footage from the attack on the Ust-Luga oil terminal this morning.— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 24, 2025
This Baltic Sea facility loads oil onto Russia’s shadow-fleet tankers. It lies about 100 km from Saint Petersburg and 500 km from Ukraine.
📹TG/Exilenova+. pic.twitter.com/VkBADUzSB7
Avoti Ukrainas specdienestos aģentūrai UNIAN pastāstījuši, ka dabasgāzes rūpnīcā Ustjlugas ostā noticis liels sprādziens un izcēlies ugunsgrēks.
Samaras apgabala gubernators Vjačeslavs Fedoriščevs paziņoja, ka bezpilota lidaparāti uzbrukuši rūpniecības uzņēmumam Sizraņā, taču nav nosaucis šo uzņēmumu. Vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos vēsta, ka pilsētā bijuši dzirdami vismaz pieci sprādzieni. Tiek ziņots, ka uzbrukts Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcai.
Vēlāk Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs apstiprināja, ka doti triecieni rūpnīcām Ustjlugā un Sizraņā.
Savukārt Kurskas atomelektrostacijā (AES) drons sabojājis transformatoru, vēstī AES preses dienests, piebilstot, ka radiācijas līmenis nav paaugstināts.