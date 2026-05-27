Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa
Citi sporta veidi
Šodien 18:30
Graudiņa un Samoilova sekmīgi sāk Ostravas "Elite 16" turnīru
Latvijas pludmales volejbolistes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa trešdien uzvarēja Čehijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Ostravas "Elite 16" līmeņa turnīra pirmajā spēlē.
Graudiņa un Samoilova, kuras izsētas ar trešo numuru, ar rezultātu 2-0 (21:12, 21:12) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušās Dorinu un Ronju Klingerēm no Austrijas.
Nākamā grupas spēle Graudiņai/Samoilovai būs ceturtdien, kad viņas spēlēs ar šveicietēm Anukai un Zoi Veržē-Deprē (15.).
Iepriekš vīriešu konkurencē Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs trešdien uzvarēja turnīra kvalifikācijas spēlē un iekļuva pamatsacensībās, savukārt Olivers Bulgačs/Markuss Graudiņš kvalifikācijas spēlē piedzīvoja zaudējumu.
Pamatturnīrā dalību sāks Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots.
Turnīrs Čehijā beigsies svētdien. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.