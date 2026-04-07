Zaharova draud Baltijas valstīm saistībā ar dronu uzbrukumiem: pat Z-blogeri apšauba Kremļa versiju
Kremlis apsūdzējis Baltijas valstis par iesaistīšanos Ukrainas uzbrukumos tās Ļeņingradas apgabala ostām, taču pat Z kara korespondenti šo teoriju izsmēja.
Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova nāca klajā ar skarbu paziņojumu pret Lietuvu, Latviju un Igauniju. Viņa apgalvoja, ka šīs valstis it kā atvērušas savu gaisa telpu Ukrainas droniem un uzbrukumiem Krievijai.
Zaharovas paziņojums tika publicēts Krievijas Ārlietu ministrijas sociālo mediju kontos 6. aprīlī. Zaharova apgalvoja, ka Ukrainas droni, kas uzbruka Krievijas ostām Primorskai un Ustjlugai, it kā lidoja cauri Baltijas valstīm. Šai sazvērestības teorijai nav pierādījumu. Tā sākotnēji parādījās dažos mazāk populāros Z kanālos, bet citi Z blogeri to izsmēja.
Neskatoties uz to, Krievijas Ārlietu ministrija nolēma to publiskot un izteikt draudus. Zaharova paziņoja, ka Maskava jau ir izteikusi "brīdinājumus" Baltijas valstīm.
"Ja šiem režīmiem, šīm valstīm pietiek prāta, viņi ieklausīsies. Ja nē, būs jātiek galā ar atbildi," sacīja Ārlietu ministrijas pārstāve.
Krievijas Aizsardzības ministrija un Kremlis klusē
Latvija, Lietuva un Igaunija reģistrēja incidentus, kur valstu teritorijā bija iesaistīti Ukrainas droni. Tomēr secināts, ka bezpilota lidaparātus varēja novirzīt Krievijas elektroniskās karadarbības sistēmas, un tādējādi tie novirzījās no kursa un šķērsoja robežu. Z blogeri noraida teoriju, ka Ukrainas bezpilota lidaparāti lidoja cauri Baltijas valstīm, kā nepamatotu.
Par to iepriekš zīmīgu ierakstu publicēja propagandists Iļja Tumanovs ("Fighterbomber"). "Pirmkārt, Polijā un Baltijā jau ilgu laiku ir slēgta pierobežas gaisa telpa ar Krieviju... Ja mums būtu ko viņiem teikt, mēs to būtu varējuši izdarīt... Vienlaikus atgādināšu, ka baltkrievi ļāva mums militāri pret Ukrainu izmantot Baltkrievijas teritoriju un gaisa telpu pēc saviem ieskatiem... Un tas, cik saprotu, ir kas cits," viņš atzīmēja.
Pēdējās nedēļās Ukraina vairākkārt uzbrukusi Krievijas naftas pārstrādes un eksporta infrastruktūrai Baltijas jūrā Ustjlugas un Primorskas ostās. Zināms, ka triecienos bojāti trīs naftas tankkuģi, vairākas degvielas tvertnes, piestātnes un uzņēmuma "Novatek" infrastruktūra.
Ustjluga ir lielākā Krievijas eksporta osta Baltijas jūrā, caur kuru tiek transportēta jēlnafta un naftas produkti, kā arī ogles, dzelzsrūda, mākslīgais mēslojums un šķidrās ķimikālijas.
Tikmēr Latvijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka Krievija veic plaša mēroga informatīvo operāciju pret Baltijas valstīm. Tā uzsvēra, ka šīs valstis nepiedalās karadarbībā, lai gan atbalsta Ukrainu. Pēc Latvijas puses domām, šādi Maskavas izteikumi ir vērsti uz NATO diskreditāciju, sabiedrības šķelšanu un starptautiskā atbalsta graušanu Ukrainai.
Tikmēr Igaunija ieteikusi Ukrainai izmantot alternatīvus lidojumu maršrutus uzbrukumiem Krievijas ostām Baltijas jūras krastā, lai samazinātu riskus, ka trieciendroni noklīst no maršruta un ielido Igaunijas gaisa telpā, paziņoja Igaunijas Aizsardzības spēku Izlūkošanas centra vadītājs pulkvedis Antss Kiviselgs.