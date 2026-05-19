Rīgas ZOO kapibaru saime kuplinās - piedzimuši vēl četri mazuļi
Rīga ZOO kapibaru saimē turpina priecēt – piedzimuši vēl četri kapibaru mazuļi. Tas nozīmē, ka šobrīd zoodārzā dzīvo jau vesels ducis kapibaru, turklāt tuvākajā laikā gaidāms vēl viens ģimenes papildinājums.
Kapibaru saime Rīga ZOO šobrīd ir īpaši kupla. Pieaugušo kapibaru trijotnei – tēviņam Oskaram un divām mātītēm, Tindrai un Trusei, – līdzās aug arī rudenī piedzimušie pieci mazuļi – Andu, Frīda, Straume, Tamis un Maksimuss Otto. Tagad saimei pievienojušies vēl četri mazuļi – trīs puikas un viena meitenīte.
Kapibaru mazuļi jau drīz pēc piedzimšanas ir pārsteidzoši patstāvīgi – tie sāk staigāt uzreiz pēc nākšanas pasaulē. Pirmo dzīves posmu mazuļi pavada grupā, kur par drošību un mieru palīdz rūpēties visas pieaugušās kapibaras, ne tikai mazuļu mamma.
Kapibaras ir lielākie grauzēji pasaulē. Tās ir lieliski pielāgojušās dzīvei ūdens tuvumā – kapibaras labi peld un nirst, spēj aizturēt elpu līdz pat piecām minūtēm, bet acis, ausis un nāsis atrodas galvas augšpusē, ļaujot dzīvniekam vērot apkārtni arī tad, kad pārējais ķermenis ir ūdenī.
Savvaļā kapibaras sastopamas Dienvidamerikā – no Brazīlijas, Urugvajas, Venecuēlas un Kolumbijas līdz Argentīnas pampām un Andu apkārtnei. Tās visbiežāk dzīvo applūdušos zālājos, purvu malās un zemieņu mežos, kur ūdens pieejams visu gadu.
Kapibaras ir augēdāji – tās pārtiek galvenokārt no zāles un ūdensaugiem, retāk arī no augļiem un koku mizas. Tāpat kā citiem grauzējiem, kapibaru zobi aug visu mūžu, tāpēc barībai ir nozīmīga loma zobu dabiskā nodilšanā.