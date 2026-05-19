Demisionējusī valdības vadītāja: jāatrod labāks veids, kā krīzes situācijās nodrošināt cilvēku drošību
Valdības vadītāja Evika Siliņa (JV) uzdevusi atbildīgajām institūcijām sniegt ziņojumu par otrdien izplatītajiem šūnapraides brīdinājumiem, kā arī piedāvāt priekšlikumus iedzīvotāju un dienestu rīcības algoritmu pilnveidošanai, uzsverot, ka ir jāatrod labāks veids, kā krīzes situācijās nodrošināt cilvēku drošību.
Demisionējusī valdības vadītāja tviterī uzsver, ka otrdien Nacionālo bruņoto spēku (NBS) izplatītie brīdinājumi par iespējamo apdraudējumu aptvēra plašas teritorijas Latgalē un Vidzemē, ietekmējot daudzu iedzīvotāju, skolu un uzņēmumu ikdienu.
"Mums ir jāatrod labāks veids, kā krīzes situācijās nodrošināt cilvēku drošību, vienlaikus pēc iespējas saglabājot ikdienas dzīves nepārtrauktību," raksta Siliņa.
Tāpēc viņa devusi attiecīgo uzdevumu NBS un Krīzes vadības centram (KVC). "Drošībai un skaidrībai par rīcību krīzes situācijās jābūt pirmajā vietā," uzsver Siliņa.
Vienlaikus viņa pateicas Gaisa spēku karavīriem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī KVC speciālistiem un NATO sabiedrotajiem par darbu.
Kā vēstīts, otrdien NBS radās pamatots pieņēmums, ka ir iespējams gaisa telpas apdraudējums sākotnēji Krāslavas un Ludzas, vēlāk secīgi arī Rēzeknes un Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novados. Tas līdz šim bija plašākais novadu skaits, kuru iedzīvotāji brīdināti par gaisa telpas apdraudējumu.
Savukārt ap plkst. 18 otrdienas vakarā atkal tika izsludināts iespējamais gaisa telpas apdraudējums - šoreiz Ludzas un Balvu novados. Armijā skaidroja, ka tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas pārliecinājās, vai radaros uztvertais objekts nav ielidojis Latvijas gaisa telpā. Apdraudējums Latvijas gaisa telpā netika konstatēts.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Siliņas valdības krišanas. Patlaban notiek sarunas par jaunas valdības izveidi. Kamēr tā nav apstiprināta, darbu turpina Siliņas vadītais Ministru kabinets.