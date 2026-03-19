Orbāns Eiropas Savienībai izvirza ultimātu: vispirms nafta, tad atbalsts Ukrainai
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ceturtdien paziņojis, ka turpinās bloķēt Eiropas Savienības (ES) 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai un jaunu sankciju piemērošanu Krievijai, kamēr netiks atsāktas Krievijas naftas piegādes caur Ukrainu.
"Es nekad neatbalstīšu nevienu lēmumu, kas ir par labu Ukrainai," ierodoties uz ES līderu sanāksmi Briselē, paziņoja Orbāns.
"Ungārijas nostāja ir ļoti vienkārša. Mēs esam gatavi atbalstīt Ukrainu, kad saņemsim savu naftu, ko viņi bloķē," uzsvēra Ungārijas premjerministrs.
Janvāra beigās tika apturētas naftas piegādes no Krievijas pa cauruļvadu "Družba", kas šķērso Ukrainas teritoriju, izraisot naftas deficītu Ungārijā un Slovākijā. Kijiva norāda, ka cauruļvads ticis bojāts Krievijas dronu uzbrukumos, bet Ungārija un Slovākija, kuras ir saņēmušas pagaidu atbrīvojumu no Eiropas Savienības sankcijām, kas aizliedz Krievijas naftas importu, apsūdz Ukrainu par vilcināšanos veikt cauruļvada remontu.
Saskaņā ar ES amatpersonu sniegto informāciju Ukraina nesen piekritusi ES tehniskajai un finansiālajai palīdzībai cauruļvada remontam.
Orbāns uzsvēra, ka viņš mainīs kursu tikai tad, kad Ungārija atkal saņems Krievijas naftu. "Mums tā ir vajadzīga, jo tas ir eksistenciāli svarīgi," apgalvoja Orbāns.
ES samitā decembrī Orbāns atbalstīja 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai, bet pēc tam Ungārijas valdība krasi mainīja savu nostāju dažas dienas pirms Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā ceturtās gadadienas.
Orbāna valdībai aprīlī gaidāma smaga cīņa parlamenta vēlēšanās, kas veicinājis spekulācijas, ka veto jaunajiem palīdzības pasākumiem Ukrainai ir daļa no viņa priekšvēlēšanu kampaņas.
"Darba princips Eiropas Savienībā ir lojalitātes un uzticamības princips," komentējot Orbāna viedokļa maiņu, teica Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs. "Es pieņemu, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis to ievēro," viņš piebilda.
"Es ceru, ka mēs varam panākt progresu attiecībā uz atbalstu Ukrainai, kurai tas ir vajadzīgs," sacīja Francijas prezidents Emanuels Makrons, norādot, ka ES ir solījusi Kijivai 90 miljardu eiro aizdevumu.
Tomēr ES augstā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa uzskata, ka Orbāns, visticamāk, neatcels veto pirms vēlēšanām.
Eiropadomes prezidents Antoniu Košta iepriekš nodēvēja Ungārijas nostāju par nepieņemamu.
Horvātijas premjerministrs Andrejs Plenkovičs piedāvāja aizstāt Krievijas naftu ar piegādēm caur Adrijas cauruļvadu. Plenkovičs sacīja, ka Ungārija un Slovākija jau ir saņēmušas naftu pa šo cauruļvadu kopš piegāžu apturēšanas caur "Družba", un uzsvēra, ka Adrijas cauruļvadam ir pietiekama jauda, lai pilnībā apmierinātu Ungārijas un Slovākijas vajadzības.
"Mēs esam šeit, lai palīdzētu viņiem, viņu pilsoņiem, viņu ekonomikai, lai piegādātu viņiem nepieciešamo naftu," paziņoja Plenkovičs.
Tomēr Plenkovičs atzina, ka nafta, kas vispirms ar kuģi jāpārved uz termināli Adrijas jūras piekrastes salā Krkā un pēc tam jātransportē pa cauruļvadu, ir dārgāka nekā nafta, ko pa cauruļvadu uz Centrāleiropu var piegādāt tieši no Krievijas.
Orbāns šodien paziņoja, ka viņš nav gatavs pieņemt nekādus citus risinājumus. "Nesaņemot šo naftu, visas mājsaimniecības un Ungārijas uzņēmumi nonāks [bankrotā]. Tas nav joks. Tā nav politiska spēle," paziņoja Orbāns.