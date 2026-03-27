Pistoriuss atzīst, ka teorētiski Irānas raķetes var sasniegt Eiropu, taču norāda uz kādu būtisku faktu
Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss piektdien noraidījis bažas par Irānas raķešu darbības rādiusu, kas teorētiski varētu sasniegt mērķus Eiropā, uzsverot, ka NATO aizsargā Eiropu no Irānas raķetēm.
Eiropa ir "droša, jo īpaši tāpēc, ka Vācija neaizsargājas viena pati pretgaisa aizsardzības ietvaros, bet gan NATO pretgaisa aizsardzības spēku kontekstā," vizītē Austrālijā paziņoja Pistoriuss.
Viņš arī pieminēja no Izraēlas iegādātās pretgaisa aizsardzības sistēmas "Arrow 3" izvietošanu. Sistēma drīzumā sāks darboties. "Tas ir milzīgs solis uz priekšu. Es joprojām atceros kritiskās balsis, kad mēs to iegādājāmies. Viņi teica, ka vispār nav raķešu, kuras šai ierīcei būtu jāpārtver," norādīja Pistoriuss.
Izraēlā ražotā sistēma "Arrow", kas izstrādāta ar ASV atbalstu, ir projekta "European Sky Shield" ("Eiropas debesu vairogs") sastāvdaļa. Tā tika izstrādāta pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Sistēma ir paredzēta virs Zemes atmosfēras lidojošo tālas darbības rādiusa ballistisko raķešu notriekšanai.
Sistēmu veido radaru sistēmas, palaišanas iekārtas un pārtvērējraķešu baterijas, kas spēj notriekt mērķus līdz pat 100 kilometru augstumā. Līdz šim Vācijas bruņotajiem spēkiem šādu spēju nebija.
Šī ir pirmā reize, kad "Arrow" sistēma tiek izvietota ārpus Izraēlas.
Šēnevaldes/Holcdorfas gaisa spēku bāze, kas atrodas uz robežas starp Saksijas-Anhaltes un Brandenburgas federālajām zemēm, ir pirmā no trim plānotajām "Arrow" atrašanās vietām Vācijā.
Pistoriuss norādīja, ka Irānas ballistisko ieroču sistēmu darbības rādiuss jau ir zināms.
"Protams, teorētiski šīs raķetes var sasniegt Eiropu. Bet, godīgi sakot, mēs to zinājām jau agrāk. Jautājums ir par to, ar kādām kaujas galviņām un ar kādu precizitāti. Tāpēc mēs paļaujamies uz NATO kopīgi izveidotajām aizsardzības spējām," teica ministrs. Viņš arī norādīja, ka vadāmās raķetes ASV ražotajai "Patriot" sistēmai drīzumā ražos arī Vācijā, un to veiks aizsardzības nozares darbuzņēmējs MBDA.
"Taču, atklāti sakot, mēs to vairs nevaram paātrināt," viņš piebilda.