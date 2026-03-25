Rinkēvičs Latvijas vārdā pauž solidaritāti ar Izraēlas tautu pēc nesenajiem Irānas uzbrukumiem
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pa tālruni sazinājies ar Izraēlas prezidentu Īzaku Hercogu un paudis solidaritāti ar Izraēlas tautu pēc nesenajiem Irānas un tās teroristu organizāciju uzbrukumiem, liecina Rinkēviča paziņojums sociālajos tīklos.
Rinkēvičs norāda, ka puses sarunas laikā apmainījušās arī viedokļiem par situāciju Tuvajos Austrumos un Ukrainā.
Jau rakstīts, ka Irānas raķešu triecienā Izraēlas centrālajā daļā otrdien ievainoti vismaz 12 cilvēki, paziņoja ārkārtējo situāciju dienesti.
Izraēlas ātrās palīdzības dienests "Magen David Adom" ("Sarkanā Dāvida zvaigzne") ziņoja, ka sniedzis pirmo palīdzību deviņiem cietušajiem Bneibrakas pilsētā netālu no Telavivas, bet pēc tam aizvedis viņus uz slimnīcām šajā rajonā.
Starp ievainotajiem bija 23 gadus vecs vīrietis mēreni smagā stāvoklī ar šķembu ievainojumiem vēderā un galvā, kā arī astoņi cilvēki vieglā stāvoklī, tai skaitā seši bērni.
Netālu esošajā Givatšmuelā tika ievainoti trīs cilvēki.
Telekanāla AFPTV materiālā no Bneibrakas bija redzami pamatīgi bojājumi ēkām, tai skaitā uz automobiļa nogāzies balkons. "Magen David Adom" publicētās fotogrāfijās bija redzama ēka, kuras augšējā stāva dzīvoklis bija nobrucis stāvu zemāk.
Izraēlas armija kopš pusnakts uz otrdienu 12 reizes brīdināja par Irānas raķetēm.