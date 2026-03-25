Irāna parāda netraucētu dronu uzbrukumu ASV militārajai bāzei; Tramps no Ukrainas palīdzības atteicās
ASV armija vēl nav atradusi efektīvus veidus, kā cīnīties pret Irānas droniem, kas uzbrūk ASV militārajām bāzēm Tuvajos Austrumos.
Irānas atbalstītāju grupas Irākā uzbruka ASV militārajai bāzei, izmantojot FPV dronus, iznīcinot 60M "Black Hawk" helikopteru (aptuveni 25–40 miljonu ASV dolāru vērtībā) un "AN/MPQ-64 Sentinel" radaru (5–7 miljonu ASV dolāru vērtībā), kas ietilpst NASAMS komplektācijā.
Videoierakstos redzama "Black Hawk" helikoptera iznīcināšana, kas bija novietots atklātā vietā bez aizsardzības pazīmēm vai mēģinājuma pārtvert dronu. Citā video redzams trieciens "AN/MPQ-64 Sentinel" radaram. Pēc trieciena radars aizdegās. Saskaņā ar provizoriskiem datiem, uzbrukumu, iespējams, veica vairāki FPV droni.
Trampa atteikums
Iepriekš ASV prezidents Donalds Tramps atteicās no Ukrainas palīdzības Irānas dronu pārtveršanā. Ukrainai ir pārtvērējdroni un pieredze aizsardzībā pret šādiem droniem. Pentagons pašlaik saskaras ar nopietnām problēmām un grūtībām, kas saistītas ar pieredzes un nepieciešamo tehnisko risinājumu trūkumu.
Jau ziņots, ka Kijiva ir nosūtījusi uz ASV un Tuvo Austrumu reģionu savus speciālistus, kas dalās ar savu kauju pieredzi un tehnoloģijām, lai cīnītos pret Irānas trieciendroniem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien paziņoja, ka Kijivas palīdzību jau lūgušas vairāk nekā desmit valstis. Iepriekš viņš teica, ka Ukrainas speciālisti ir nosūtīti uz Saūda Arābiju, Kataru un Apvienotajiem Arābu Emirātiem.
Bāzes aizsardzības problēma
Tiek ziņots, ka ASV armija nemēģināja notriekt uzbrūkošos dronus, kas netraucēti darbojās virs bāzes. Šis nav pirmais trieciens "Victory" bāzei martā. Bāzei iepriekš, domājams, uzbruka optiskās šķiedras FPV drons. Turklāt Irānas droni ērti jūtas debesīs virs militārajām bāzēm, veicot objektīvu kontroli no paralēli gaisā lidojoša drona.